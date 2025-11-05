Así puedes realizar el registro y recibir los vales Mercomuna en CDMX paso a paso

Mercomuna es un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a través del SAPCI (Secretaría de Atención a Pueblos, Comunidades Indígenas y Población Indígena Residente) . Entérate de cómo se realizará el registro 2025 y la invitación para recibir los vales.

Su objetivo es fortalecer la economía local, apoyar a las familias capitalinas y fomentar el consumo en pequeños negocios de barrio.

¿Cuál es el proceso de inscripción?

El proceso de inscripción al programa se realiza de forma directa y sin intermediarios. El equipo territorial de SAPCI CDMX realiza visita en las distintas colonias de la ciudad mediante el operativo Casa x Casa, donde se encargan de informar sobre el programa y registra a las familias interesadas.

Este programa está dirigido a personas entre 19 y 56 años en situación de pobreza y/o vulnerabilidad que habitan en la Ciudad de México y que encabezan un hogar.

Durante la visita, las y los servidores públicos entregan la información necesaria y toman los datos de quienes deseen participar. No se requiere acudir a oficinas ni hacer filas, ya que el registro se efectúa directamente en el domicilio.

🎉 ¡Así de fácil es sumarte a #MERCOMUNA! 💚



Porque en la #CapitalDeLaTransformación las buenas noticias se comparten #CasaXCasa 🏡✨ Paso a paso, las y los compañer@s de @SAPCI_CDMX recorrerán tu colonia para registrarte, entregarte tu carta invitación y finalmente darte tus… pic.twitter.com/z654f2SgA5 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 4, 2025

Lo que tienes que tener en cuenta es que: el personal oficial porta identificación y material institucional del Gobierno de la Ciudad de México.

Pasos para obtener tus vales Mercomuna

1. Registro en tu domicilio: El equipo de SAPCI recorrerá tu zona para realizar el registro. Si cumples con los criterios del programa, tus datos serán capturados en el sistema.

2. Entrega de carta de invitación: Después del registro, recibirás una carta de invitación que te indicará la fecha, hora y lugar donde podrás recoger tus vales.

3. Canje de vales: El día indicado, acude con tu carta y una identificación oficial para recoger tus vales Mercomuna.

Estos vales pueden utilizarse en negocios locales registrados, como tiendas de abarrotes, fruterías, tortillerías, papelerías, carnicerías o cualquier comercio adherido al programa.

¿Cuánto dinero en vales dan?

El programa Mercomuna otorga a las personas beneficiarias una transferencia monetaria directa de 1,000 pesos, destinada a apoyar su economía familiar y fomentar el consumo local.

Este recurso se entrega en dos o tres ministraciones, según el calendario establecido por las autoridades, permitiendo que las y los participantes dispongan del apoyo de manera ordenada y transparente.

Pese a estas ayudas, la economía en México continúa creciendo, pero muchas de las necesidades básicas de los mexicanos se han encarecido.