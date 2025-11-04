¡CDMX se congela! Activan alerta naranja por temperaturas cercanas a los 0 °C

¡Cuidado con el frío en CDMX! El Gobierno capitalino activó alertas naranja y amarilla por bajas temperaturas en siete alcaldías ante el pronóstico de un marcado descenso térmico durante la madrugada del martes 4 de noviembre.

Activan alerta naranja en CDMX: ¿Qué alcaldías amanecerán con temperaturas de 1°C?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan estarán bajo alerta naranja, con valores que podrían descender hasta 1 °C, entre las 22:00 horas del lunes y las 8:00 del martes.

Mientras tanto, en Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco se activó la alerta amarilla, donde se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 4 °C y 6 °C.

¿Qué hacer ante las bajas temperaturas?

Si estás en un lugar frío es importante atender las siguientes indicaciones: La SGIRPC recomendó a la población tomar precauciones para proteger su salud, especialmente a los grupos más vulnerables, como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Entre las medidas destacadas están vestirse con al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana; hidratar la piel con crema humectante, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una alimentación rica en frutas y verduras que aporten vitaminas A y C.

También se recordó la importancia de mantener ventilación adecuada si se utilizan calentadores o braseros para prevenir intoxicaciones.

¿Cuáles fueron las alcaldías más frías los primeros días de noviembre?

El último registro de la SGIRPC mostró que las zonas altas del sur y poniente de la capital fueron las más afectadas por el descenso térmico. En Belvedere Ajusco se reportaron 5.3 °C, en Topilejo 5.8 °C, y en Ajusco Medio 6.4 °C. En tanto, Santa Ana (Milpa Alta) y Santa Fe (Cuajimalpa) alcanzaron 7.7 °C.

Las autoridades capitalinas mantendrán el monitoreo constante de las temperaturas y exhortaron a la ciudadanía a consultar las actualizaciones oficiales a través de los canales de la SGIRPC y del Gobierno de la Ciudad de México.