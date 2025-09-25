¿Necesitas comprobar que estás al día con tus obligaciones alimentarias? En la Ciudad de México (CDMX) puedes obtener la constancia de no deudor alimentario 2025. Conoce aquí la guía paso a paso de cómo conseguirla.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, comentó en junio pasado que “es fundamental que los padres de las niñas, niños, adolescentes, cumplan con su responsabilidad”.

Publican lista de deudores alimentarios en CDMX 2025

El gobierno de la CDMX publicó el 12 de junio de 2025 una lista de deudores alimentarios, pues de acuerdo con la mandataria capitalina expresó que “los deudores no pueden ser anónimos” y la publicación de esta lista, dijo, “no es una sanción arbitraria; es una herramienta de transparencia”.

“Se ha generado un sistema accesible y eficaz, que garantice el derecho a la ciudadanía de la consulta pública del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de México, sin importar su condición de género”, explicó en conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento en el Centro Histórico.

El registro de los deudores alimentarios se actualizaría de manera periódica y está disponible para que sea consultado por instituciones, empleadores, juzgados y ciudadanos.

¿Dónde saco la hoja de no deudor alimentario en CDMX?

La constancia de no deudor alimentario en la CDMX se ha vuelto un requisito clave para diversos trámites legales y administrativos. Para obtenerla, deberás ingresar al sitio https://deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx/

Aparecerá la lista de deudores alimentarios, que es pública. Si tienes duda si estás en ella, puedes comprobarlo escribiendo tus datos:



Nombre (s) con apellidos

Fecha de nacimiento

Requisitos para la constancia de no deudor alimentario en CDMX

Una vez que aparece la lista, en la parte inferior de esta se muestra la opción para descargar la constancia, y para ello es necesario iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX.

Al dar click en el botón “Descargar Constancia”, el sitio te direccionará a otra ventana donde tendrás que iniciar sesión con tu correo electrónico o número de teléfono celular y tu contraseña. En caso de no contar con una cuenta, podrás crear una al momento.

¿Qué costo tiene la constancia de no deudor alimentario?

El trámite de la constancia de no deudor alimentario 2025 es totalmente gratuito y se hace en línea en el sitio de internet antes mencionado y solo necesitas tu Llave CDMX.