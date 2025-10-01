EN VIVO: Lo que dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy miércoles 1 de octubre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el minuto a minuto EN VIVO de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy miércoles 1 de octubre de 2025, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Aquí encontrarás los temas más importantes que abordó durante su mensaje.

