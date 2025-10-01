Impacto en tu bolsillo: nuevo precio de gasolina hoy 1 de octubre en México

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas más consultados por los automovilistas. Para hoy miércoles 1 de octubre de 2025; ante esto en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de gasolina en México.

Este reporte es con base en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que recientemente publicó los precios actualizados de la gasolina Magna, gasolina Premium y Diésel, información clave para quienes buscan planear mejor sus gastos y ahorrar en cada carga.

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este miércoles 1 de octubre son:

Precio de la gasolina Regular (Magna): $23.47 por litro

Precio de la gasolina Premium: $25.80 por litro

Precio del Diésel: $26.21 por litro

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 1 de octubre de 2025

Gas Natural Vehicular precio Mínimo: 10.99 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Promedio: 12.58 pesos por litro

Gas Natural Vehicular precio Máximo: 14.49 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy miércoles 1 de octubre de 2025 en México|Pexels

Precio de la gasolina en CDMX hoy 1 de octubre de 2025

Gasolina regular: $23.47 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.62 pesos por litro

Diésel: $25.89 pesos por litro.

Precio promedio en Jalisco hoy 1 de octubre de 2025

Precio de la Magna: $23.91 pesos por litro

Precio de la Premium: $26.28 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.22 pesos por litro.

Precio promedio en Nuevo León hoy 1 de octubre de 2025

Gasolina Regular: $243.55 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.13 pesos por litro

Diésel: $25.92 pesos por litro.

Precio de gasolina en Edomex hoy 1 de octubre de 2025

Regular: $23.61 pesos por litro

Premium: $25.26 pesos por litro

Diésel: $25.71pesos por litro.

La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.47 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el más caro ($27.13 pesos por litro de gasolina Premium).

¿En qué parte de México el precio de la gasolina es más barata hoy 1 de octubre de 2025?|REUTERS

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 1 de octubre de 2025?

Si hoy cargas gasolina en México, estos son los cálculos aproximados:

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos

Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

Hoy No Circula miércoles 1 de octubre 2025

Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este miércoles aplica para los autos con holograma y terminación de placa correspondiente al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).