Alerta AMBER: Alexa Gabriela Ávila Salazar, de 3 años, desapareció en Tamaulipas con su padre

Las autoridades de Tamaulipas activaron la Alerta AMBER tras la desaparición de Alexa Gabriela Ávila Salazar, de tan sólo 3 años de edad.

La menor desapareció el lunes 29 de septiembre de 2025 en el municipio de Tampico. La menor estaba acompañada de su padre llamado Alejandro Ávila Limas.

Alexa Gabriela Ávila Salazar tiene un metro de estatura, peso de 17 kilogramos, cabello ondulado color castaño oscuro, así como ojos castaño claro. Sus señas particulares son un lunar con la forma de una mancha en el lado derecho de la espalda, así como una cicatriz de alrededor de un centímetro en el mentón.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la niña ALEXA GABRIELA ÁVILA SALAZAR, de 03 años de edad. pic.twitter.com/jm5lFLc0b4 — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) September 30, 2025

La menor desapareció con su padre desde el lunes pasado, pero aún no hay noticias de su paradero. Las autoridades de Tamaulipas piden la colaboración de los ciudadanos para localizarla, ya que temen que sea víctima de un delito.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se activa en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores de edad, con el objetivo de movilizar a la sociedad y las autoridades para localizar al niño o adolescente y garantizar su regreso con vida.

Este sistema de emergencia se difunde a través de radio, televisión, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos, lo que permite que la alerta llegue de manera inmediata a la mayor cantidad de personas posible.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, consolidándose como una herramienta clave para la búsqueda de menores desaparecidos.

Requisitos para activar una Alerta AMBER

Para que una Alerta AMBER se emita en México, los familiares del menor deben comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

Te puede interesar: