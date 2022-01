Corte no revisará amparo de Mario Cárdenas Guillén contra extradición

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó analizar el amparo del exlíder del cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillén, El M-1, quien busca frenar su extradición a Estados Unidos. Un tribunal federal tendrá la decisión final.

El gobierno estadounidense solicitó la extradición de Mario Cárdenas desde 2020, y en marzo de ese mismo año la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la autorizó, dando inicio al litigio para evitar ser enviado al vecino país del norte.

“Toda vez que ninguna de las ministras y ninguno de los ministros decidió hacer suya de oficio la petición de reasunción referida, ésta debe desecharse ante la falta de legitimación de la parte solicitante”, señala el acuerdo de la Suprema Corte de este jueves.

¿Quién es Mario Cárdenas y desde cuándo busca evitar la extradición?

Mario Cárdenas es hermano de Osiel y Antonio Cárdenas Guillén, fundadores del cártel del Golfo. Este último fue asesinado en noviembre de 2010, tras lo cual Mario asumió el liderazgo en esa organización criminal.

Luego de dos años de ser la cabeza de la organización, Mario fue detenido en septiembre del 2012 acusado de delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de arma de fuego. Posteriormente fue solicitado por autoridades de Estados Unidos (EU).

Fue el 22 de mayo de 2020 cuando Mario Cárdenas Guillén promovió un amparo contra su extradición ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, quien le negó la protección de la justicia federal.

Ante la negativa del juez, el exlíder del cártel del Golfo impugnó ante el primer tribunal colegiado en materia de amparo penal y a la par solicitó a la Suprema Corte atraer su caso para ser resuelto por el pleno o alguna de las salas.

Como se trataba de una solicitud de parte no legitimada, es decir, que no tiene atribuciones legales para hacer tal petición, era necesario que alguno de los once ministros la hiciera suya, lo cual no sucedió.