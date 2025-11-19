Enfrentamiento armado en los límites de Veracruz y Puebla deja 5 criminales abatidos| VIDEO

La tranquilidad en los límites entre Puebla y Veracruz se quebró por completo cuando habitantes de comunidades serranas vivieron momentos de terror tras un fuerte enfrentamiento armado que comenzó en la comunidad de Paso Carretas, Atzitzintla, y terminó en Mariano Escobedo. Lo que arrancó como un operativo federal derivó en una persecución a gran velocidad por caminos de terracería, detonaciones continuas y pobladores resguardándose en sus casas mientras el estruendo de las armas recorría los cerros.

Según los primeros reportes, elementos de la defensa detectaron la presencia de integrantes de un presunto grupo criminal que se desplazaba en camionetas blindadas y presuntamente artilladas.

La respuesta fue inmediata tras marcarles el alto: un intercambio de disparos que se extendió hacia Texmola y Loma Grande, ya en territorio veracruzano.

A través de redes sociales circularon videos donde se aprecia el movimiento de vehículos mientras se escuchan ráfagas, imágenes que reforzaron el miedo entre los habitantes de ambos estados que grababan cautelosamente.

¿Cómo inició la persecución que terminó en un fatal enfrentamiento armado?

La primera alerta ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando personal militar ubicó varias camionetas en actitud sospechosa sobre rutas rurales de Paso Carretas.

Al intentar interceptarlas, los ocupantes respondieron con fuego, lo que desató una persecución que avanzó por brechas serranas. Durante el trayecto, una de las unidades quedó incendiada cerca de Texmola.

La persecución terminó en Mariano Escobedo, donde quedaron los cuerpos de cinco presuntos delincuentes junto a una camioneta blanca con blindaje y múltiples impactos de arma de fuego; al mismo tiempo, autoridades también lograron rescatar a una persona, aunque no se han dado detalles sobre su identidad.

Confirman abatimiento de sicarios tras violento enfrentamiento armado

Mientras en Veracruz se confirmó el abatimiento de los agresores, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que, hasta el momento, no se han registrado víctimas fatales dentro de su territorio.

Los operativos federales continuaron casi hasta la medianoche, asegurando camionetas, cartuchos y puntos donde se desplazó el grupo armado.