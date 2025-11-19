En una velada repleta de diplomacia, Cristiano Ronaldo, una de las figuras más importantes del fútbol mundial, fue invitado de honor a una cena en la Casa Blanca donde el presidente Donald Trump recibió al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

Un evento con el que se marca una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudíta, con el deporte como uno de los puentes clave.

¿Por qué Cristino Ronaldo estuvo en la Casa Blanca?

Cabe recordar que en la actualidad, Cristiano Ronaldo juega para el Al-Nassr, equipo de la Saudi Pro League, propiedad mayoritaria del fondo soberano saudí, el Public Investment Fund.

De hecho, su presencia en la cena con Trump no es casual, ya que simboliza la unión del deporte, los negocios y la diplomacia, mientras Arabia Saudí refuerza su proyección global, además de que mejora sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Destacados invitados a la cena de Trump en la Casa Blanca

Además de Ronaldo, el evento reunió a figuras influyentes del mundo empresarial y tecnológico, entre los que se destacaron Elon Musk, CEO de Tesla; Tim Cook, director de Apple; y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien también estuvo presente.

Durante su discurso en el Saló Este de la Casa Blanca, Trump aprovechó para presentar a Ronaldo a su hijo, Barron Trump, señalando que es un gran admirador.

¿Qué está en juego con la visita saudí del príncipe Mohammed bin Salman?

El príncipe Mohammed bin Salman realiza su primera visita a la Casa Blanca en siete años, en un momento en que busca revitalizar su imagen internacional, después de las críticas que recibió además de acusaciones por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Según medios locales, durante esta gira se discuten acuerdos estratégicos en defensa, como la venta de cazas F-35, y fuertes inversiones saudíes en Estados Unidos.

President Donald J. Trump and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. 🇺🇸🤝🇸🇦 pic.twitter.com/mhJEDyZwot — The White House (@WhiteHouse) November 18, 2025

¿Qué significa este evento para Cristiano Ronaldo?

Para Cristiano Ronaldo, este evento refuerza su papel como embajador deportivo de Arabia Saudí, además de como figura clave en el impulso global de la Pro League. Su vínculo con el fondo saudí y su relación con la diplomacia muestran cómo el deporte puede ser también una herramienta geopolítica.

Este encuentro en la Casa Blanca no solo es una cena de gala, sino un símbolo del poder suave del deporte en la diplomacia moderna; ¿será Ronaldo una pieza central en las futuras negociaciones entre países?