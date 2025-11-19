Violencia en Morelos: Atacan a balazos a jefe policiaco de Tlaquiltenango; investigan posible asalto

Lo atacan a balazos en Morelos. La mañana de este miércoles 19 de noviembre, Abraham Emmanuel Córdoba Valdés, jefe policiaco de Tlaquiltenango, resultó herido tras un presunto intento de asalto cuando circulaba a la altura del poblado de Huatecalco, en el tramo carretero de Tecomán-Las Estacas.

Tras ser alertados por las detonaciones, habitantes de la zona solicitaron el apoyo de las autoridades por medio del número de emergecia '911', desplegando un intenso operativo por parte de los cuerpos de auxilio y elementos de seguridad.

Así fue el ataque a balazos contra el jefe policiaco Tlaquiltenango

De acuerdo con datos de las autoridades estatales, el ataque ocurrió alrededor de las 06:55 horas, cuando Abraham Emmanuel Córdoba Valdés, quien viajaba hacia el municipio de Tlaquiltenango a bordo de su auto particular, fue emboscado por dos hombres que lo esperaban en una motocicleta.

Tras arribar a la zona del ataque, los cuerpos de auxilio y de seguridad encontraron al jefe policiaco herido, pero consciente dentro de su vehículo. Paramédicos que participaron en el operativo le brindaron la atención, confirmando que presentaba impacto por arma de fuego.

A pesar de la gravedad del ataque, por serguridad, Abraham Emmanuel fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece bajo observación.

La zona quedó acordonada mientras peritos realizaban el levantamiento de casquillos y revisaban posibles rutas de escape de los agresores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAPTAN AGRESIÓN A MUJER EN MORELOS; SUJETOS GOLPEAN TAMBIÉN A QUIEN INTENTÓ DEFENDERLA

HIEREN EN ASALTO DIRECTOR DE LA POLICÍA DE TLAQUILTENANGO



Abraham Emmanuel Córdoba Valdés, director de la Policía de #Tlaquiltenango, fue asaltado y herido esta mañana en el tramo Tecomán–Las Estacas, en la zona de Huatecalco, en el municipio de #Tlaltizapan .



El secretario de… pic.twitter.com/p53xwzp4DT — Periodismo MX (@PeriodismoMX_) November 19, 2025

Autoridades descartan atentado tras ataque a jefe policiaco Tlaquiltenango

Minutos después del ataque, el secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, aclaró que los hechos no corresponden a un atentado directo contra la corporación. Explicó que Córdoba Valdés se encontraba en día de descanso y viajaba como civil cuando los dos agresores intentaron asaltarlo.

"El director de seguridad pública municipal viajaba en un vehículo Honda Civic blanco y se acercó a una motocicleta con dos masculinos que intentaron asaltarlo. Al hacer algunos giros de defensa, es lesionado en la mano izquierda, del lado del conductor. Él venía solo y no está grave", señaló.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y reforzó patrullajes en la zona, mientras continúa la búsqueda de los responsables.