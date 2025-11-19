Bebé muere tras caer de 9 pisos por hueco de elevador en Argentina

Un bebé de un año y medio murió el martes 18 de noviembre de 2025 tras sufrir graves heridas provocadas por una caída por el hueco de un elevador desde el noveno piso de un edificio ubicado en el barrio de Flores en Buenos Aires, Argentina.

Según informó la Policía de la ciudad de Buenos Aires, el accidente sucedió en un inmueble de diez pisos, mientras el niño jugaba con su hermano mayor.

Los bomberos acudieron tras recibir un reporte de auxilio por la caída del pequeño a través del hueco del elevador. Paramédicos realizaron maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y trasladaron al bebé al centro de salud más cercano a la zona.

Bebé recibió auxilio de paramédicos y voluntarios; nada pudieron hacier

A pesar de los esfuerzos médicos, el bebé no sobrevivió debido a un paro cardíaco y múltiples traumatismos. Antes de la llegada de los equipos de emergencia, voluntarios de un colectivo judío que opera en las cercanías le brindaron al niño los primeros auxilios.

Momentos de desesperación: La madre presenció cuando el bebé quedó atrapado

Vecinos declararon a medios locales que el bebé menor jugaba en el pasillo del noveno piso con su hermano de 8 años cuando quedó encerrado entre la puerta exterior y la de cabina del elevador. La madre presenció la escena y al llamar al elevador no pudo abrir esa puerta, lo que impidió rescatarlo a tiempo.

La causa precisa del accidente aún es investigada, aunque los primeros reportes indican que la interacción entre los hermanos pudo haber provocado que el bebé quedara atrapado entre las dos puertas del elevador, según las hipótesis manejadas por los investigadores que realizaron las pericias en el edificio.

Falla Fatal: La separación de la puerta del elevador excedía la norma

El elevador contaba con puerta manual y le realizaban mantenimientos constantes, pero la separación entre la puerta de cabina y la puerta exterior excedía la distancia máxima permitida de 12 centímetros. Esta irregularidad podría haber sido un factor determinante en la tragedia, aunque se analizará en detalle en la investigación.

El encargado del mantenimiento del elevador aseguró que no es la primera vez que existen problemas en el noveno piso, ya que anteriormente alguien rompió las manijas de la puerta.