Este es el monto de la pensión mínima garantizada del IMSS con la Ley 97 en 2025

La pensión mínima garantizada del IMSS bajo la Ley 97, se mantiene como un apoyo fundamental para las y los trabajadores que cumplan con los requisitos de edad y semanas cotizadas, pero ¿cuál esel monto?

El objetivo de la Ley 97 es que ningún trabajador, que haya cotizado, se quede sin ingresos básicos al llegar a la edad del retiro.

¿Cuál es el monto de la pensión mínima garantizada del IMSS con la Ley 97?

El dinero que se recibirá de la pensión mínima del IMSS de la Ley 97 dependerá de varios factores como el salario base de cotización, el tiempo cotizado, así como la edad de la o el solicitantes.

Por ello, el monto de la pensión del IMSS podría rondar los $6 mil pesos; sin embargo, puede encontrarse entre los $3 mil 414 hasta los $10 mil 732 pesos mensuales.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión del IMSS con la Ley 97?

¡Toma nota! La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro compartió los requisitos clave que necesitan las personas para recibir la pensión mínima con la Ley 97, pero ¿quiénes podrán acceder a ellas?



Tener mínimo 850 semanas cotizadas

Tener entre 60 y 65 años de edad

Contar con el Expediente de Identificación de Trabajador actualizado; puedes generarlo en tu AFORE.

Tener saldo en tu cuenta AFORE.

De acuerdo con la Ley del Seguro Social, a partir del 2022 el requisito de semanas cotizadas se incrementará cada año en 25 semanas hasta llegar a las mil semanas en 2031.

¿Qué documentos se necesitan para acceder a la pensión minima garantizada del IMSS?

Te compartimos la lista de documentos que necesitan las personas que cumplan con todos los requisitos par acceder a las pensión del IMSS con la Ley 97.



Identificación oficial

Estado de cuenta de Afore o comprobantes que acrediten el registro en la Administradora.

Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

Resolución o Negativa de pensión emitida por el IMSS

Estos son los pasos que debes seguir para realizar el retiro:

