Confirman cuándo caerá el pago de Mi Beca para Empeza para los que se registren en septiembre

El Gobierno de la Ciudad de México informó que los alumnos de nuevo ingreso o quienes no lograron completar su registro en el ciclo anterior del programa Mi Beca para Empezar tendrán la oportunidad de hacerlo entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025. Una vez validado el trámite, los beneficiarios recibirán su primer depósito a partir de octubre.

La inscripción deberá realizarse únicamente en línea, a través de la Cuenta Llave CDMX, la cual debe estar a nombre de la madre, padre o tutor del estudiante. El registro se efectúa en el portal oficial: https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx .

¿Cuándo caerá el pago de Mi Beca para Empezar CDMX?

La Secretaría de Educación local precisó que el pago de Mi Beca para Empezar para los que se registren en septiembre se realizará a partir de octubre de 2025. Esto aplica exclusivamente para los alumnos de nuevo ingreso o aquellos que no completaron su registro en el ciclo anterior.

Es importante recalcar que si ya estás inscrito en la plataforma, no es necesario volver a hacer el trámite. Únicamente quienes aún no han concluido el proceso podrán acceder al beneficio.

¿Cuánto darán de Mi Beca para Empezar en el ciclo 2025-2026?

De acuerdo con la información oficial, los apoyos económicos se distribuyen de la siguiente manera:

Preescolar: Beca mensual del programa Mi Beca para Empezar y un apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares .

Beca mensual del programa y un apoyo anual de . Primaria: Pago mensual de Mi Beca para Empezar , además del depósito anual de Uniformes y Útiles Escolares .

Pago mensual de , además del depósito anual de . Secundaria: Entrega anual de Uniformes y Útiles Escolares, sin beca mensual.

Este programa busca reducir el abandono escolar y garantizar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con lo necesario para continuar sus estudios en la Ciudad de México.

Requisitos de registro a Mi Beca para Empezar 2025

Para completar el registro es indispensable:

Contar con una Cuenta Llave CDMX activa.

activa. Que el trámite sea realizado por la madre, padre o tutor legal del menor.

Tener a la mano la información escolar actualizada (nivel educativo y datos de la escuela).

La plataforma estará habilitada del 1 al 30 de septiembre de 2025, sin excepción.