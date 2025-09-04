Rabia humana: El contagio de un becerro lleva a la activación de protocolo epidemiológico en Jalisco
Autoridades activan protocolo epidemiológico tras el caso de un hombre de 68 años que murió tras contagiarse de rabia por contacto con un becerro en Tonila, Jalisco.
Ante el caso de un hombre de 68 años, originario de lo municipio de Tonila, Jalisco que murió por contagio de rabia al estar en contacto presuntamente con becerro enfermo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado y la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, activaron un protocolo epidemiológico.
Se detalló que el contagio de rabia hacia humanos puede ocurrir no solo por mordidas, sino también a través de contacto con saliva, sangre o tejido infectado que ingrese por heridas o rasguños.
De acuerdo con médicos veterinarios, la rabia la pueden contraer cualquier especie mamífera, aunque hay animales, como los murciélagos, que pueden ser portadores de la misma.