Regreso a clases: becas con registro abierto para estudiantes en septiembre 2025

¡A tener listo los documentos! Con el regreso a clases, diversas becas abren registro durante septiembre, con el fin de ayudar a los estudiantes de nivel básico y de media superior.

Si buscas apoyos económicos para continuar tus estudios, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos qué programas están disponibles, así como los requisitos generales.

Beca “Rita Cetina”: Registro para preescolar, primaria y secundaria

A partir del lunes 15 de septiembre, se abrirá el registro en línea para la Beca Universal “Rita Cetina”, mediante su plataforma oficial https://www.becaritacetina.gob.mx/ .

El monto otorgado es de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un adicional de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en cualquier nivel educativo.

Mi Beca Para Empezar 2025: Apoyo para preescolar y primaria en CDMX

El 1 de septiembre de 2025 inició el registro para el programa Mi Beca Para Empezar, destinado a estudiantes de preescolar y primaria en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX)

Este apoyo proporciona recursos para comprar útiles y uniformes, a través de una tarjeta del Bienestar, con un monto de 600 pesos para preescolar, 650 pesos para primaria y CAM.

Beca Benito Juárez: Apoyo para Educación Media Superior

Se espera que en septiembre de 2025 se den a conocer las fechas para el registro a la Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior en instituciones públicas.

Este programa tiene como objetivo apoyar a jóvenes en su formación académica, con un monto de mil 900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar.

Beca de Exención Edomex: Apoyo para escuelas particulares

Del miércoles 3 al 26 de septiembre de 2025, se llevará a cabo el registro para la Beca de Exención Edomex, dirigida a estudiantes de escuelas particulares en el Estado de México.

Este apoyo está destinado a alumnos con promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar anterior.

Beca Cultural De la Fuente del IPN: Apoyo para estudiantes del IPN

La Beca Cultural De la Fuente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) está abierta para estudiantes de nivel medio superior y superior inscritos en programas académicos de la institución.

El registro estará disponible hasta el 26 de septiembre de 2025, y los resultados se darán a conocer el 7 de noviembre de 2025.

Beca de Aprovechamiento Escolar SMSEM: Apoyo para hijos de docentes

Del 4 al 6 de septiembre de 2025, se llevará a cabo el registro para la Beca de Aprovechamiento Escolar SMSEM, dirigida a hijos de docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).

Los estudiantes deben haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar anterior.

Requisitos generales para solicitar becas en septiembre 2025

Aunque cada programa tiene criterios específicos, la mayoría de las becas abiertas en septiembre de 2025 comparten requisitos generales que los estudiantes deben cumplir:

