Precio de la gasolina hoy miércoles 20 de agosto del 2025: ¿Subió a mitad de semana?

A mitad de semana, conocer el precio de los combustibles es clave para la planificación del presupuesto familiar y personal. Este miércoles 20 de agosto, los costos de la gasolina en México muestran una tendencia de estabilidad con ligeros ajustes, por lo que es un buen momento para verificar los precios antes de cargar combustible.

Ya sea para los traslados diarios o para planificar las actividades del próximo fin de semana, cada centavo cuenta. Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte actualizado de precios promedio en el país, con base en la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que tomes decisiones informadas y cuides tu cartera.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 20 de agosto de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.48 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.76 pesos

Diésel precio por litro: $26.26 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy miércoles 20 de agosto del 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.55 pesos

Máximo por litro: $13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 20 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.82 pesos

Diésel precio por litro: $25.85 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 20 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.22 pesos

Diésel precio por litro: $25.70 pesos

Recuerda que el precio de la gasolina cambia según la entidad y las dificultades para llevar el hidrocarburo a la estación.|UNSPLASH

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 20 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.79 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.17 pesos

Diésel precio por litro: $26.26 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 20 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.66 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.06 pesos

Diésel precio por litro: $25.88 pesos

¿Dónde encontrar la gasolina más barata y la más cara este 20 de agosto?

La diferencia de precios entre estaciones de servicio puede ser considerable. De acuerdo con los reportes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), es importante comparar antes de cargar.

Hoy, una de las gasolinas tipo regular más económicas se puede encontrar en la región de Puebla, en el municipio de Puebla, con un precio de $22.85 pesos por litro. En contraste, el combustible premium más caro se localiza en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, alcanzando hasta los $27.95 pesos por litro.

