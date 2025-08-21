¡Alerta a viajeros! Lluvias en CDMX podrían afectar los vuelos en el AICM; piden tomar precauciones

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó posibles afectaciones en vuelos por las fuertes lluvias que podrían presentarse en algunas zonas de la CDMX durante este jueves.

Autoridades aeroportuarias piden a las y los viajeros tomar precauciones en caso de tener un vuelo en las próximas horas.

Recomendaciones para usuarios que viajan en el AICM

¡Atención, viajeros! A través de una publicación en redes sociales, se compartieron algunas recomendaciones para las personas que tienen un vuelo programado en el AICM para el día de hoy, ¿cuáles son?



Mantente en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo

para conocer el Anticipa tu llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Para vuelos nacionales, es importante llegar con dos horas de anticipación, mientras que para los vuelos internacionales, recomiendan llegar tres horas antes.

Los reportes meteorológicos para este jueves indican alta probabilidad de lluvias, lo que podría afectar las operaciones aéreas.



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos anticipar tu llegada al aeropuerto.



Si quieres consultar el estatus de tu vuelo, puedes checarlo en la página del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y proporcionar los siguientes datos:



Especifica si tu vuelo es de llagada o salida

es de llagada o salida Agrega tu número de vuelo ; está en tu pase de abordar

; está en tu pase de abordar Ingresa desde qué ciudad tomarás el viaje

Selecciona la aerolínea en la que viajarás

en la que viajarás Da clic en “Buscar”, y listo

¿A qué hora comenzará a llover en la CDMX hoy 21 de agosto 2025?

¡Prepara el paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, alertó sobre posibles fuertes lluvias en la Ciudad de México hoy 21 de agosto 2025, las cuales podrían afectar algunas zonas de la capital del país.

¿Qué hacer si mi vuelo se retrasa por lluvias en CDMX?

Las aerolíneas suelen avisar sobre la cancelación o retraso de vuelos a través de sus redes sociales, invitando a los usuarios a revisar los estatus de su viajes para que tomen precauciones.

Cada una de las aerolíneas mexicanas e internacionales cuentan con distintas políticas para el manejo y resolución de este tipo de crisis; sin embargo, deben cumplir con ciertas políticas:

