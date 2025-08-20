Precio del dólar HOY miércoles 20 de agosto de 2025: ¿Momento de comprar?

Llegamos al ecuador de la semana y los mercados financieros operan con cautela. Hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, el precio del peso mexicano registra un comportamiento mixto frente al dólar, en una jornada marcada por la expectativa de los inversionistas ante la publicación de futuros datos económicos clave en Estados Unidos.

Este ambiente de análisis influye en el tipo de cambio, por lo que es importante seguir de cerca su evolución. Mientras tanto, frente al panorama global, el dólar opera plano este miércoles, pues los operadores globales están expectantes al discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole.

Precio del dólar hoy miércoles 20 de agosto del 2025 en Banco Azteca

Para tus operaciones de cambio de divisas, Banco Azteca es tu mejor aliado. Este miércoles, el dólar en ventanilla se encuentra en $17.85 pesos a la compra y se vende en $19.35 pesos.

Acude a tu sucursal más cercana; operan en un horario extendido de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, todos los días.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 20 de agosto del 2025?

En la dinámica ciudad fronteriza, el tipo de cambio es un indicador vital. Hoy, el precio del dólar en Tijuana se ubica en un promedio de $18.81 pesos a la venta en las principales casas de cambio.

Costo del dólar canadiense hoy 20 de agosto del 2025 en México

Si tienes interés en la moneda de Canadá, te informamos que el dólar canadiense en Banco Azteca cotiza hoy en $12.15 pesos a la compra y en $14.15 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 20 de agosto del 2025?

Los activos digitales muestran un renovado impulso. Para la mañana de este miércoles, el precio del Bitcoin retoma la senda alcista respecto a la noche y se cotiza cerca de los 113 mil 512 dólares por unidad.

Al tipo de cambio en México, la principal criptomoneda tiene un valor aproximado de 2 millones 128 mil 636 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo este miércoles 20 de agosto?

El mercado energético global registra ganancias moderadas. Los precios del petróleo suben ligeramente este miércoles, impulsados principalmente el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), quienes dieron a conocer que hay una caída en los inventarios norteamericanos.

