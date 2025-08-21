Precio del dólar HOY jueves 21 de agosto de 2025: Peso recupera terreno

En la penúltima jornada de la semana, el peso mexicano muestra una apreciación frente al dólar, rompiendo con la estabilidad de días anteriores. Este jueves 21 de agosto, los mercados financieros reaccionan a datos económicos internacionales, especialmente por una baja de precio en el dólar frente al mundo.

Este movimiento genera optimismo entre los inversionistas, quienes se preparan para el cierre de la semana. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio refleja un mayor apetito por el riesgo en los mercados emergentes.

A nivel global el dólar estadounidense bajó este jueves mientras los inversores esperaban las señales de política monetaria que anunciará la Reserva Federal, además de las alertas por la independencia del Banco Central tras la última intervención de Donald Trump.

Precio del dólar hoy jueves 21 de agosto del 2025 en Banco Azteca

Si necesitas realizar transacciones en dólares, Banco Azteca te ofrece una de las mejores opciones del mercado. El precio del dólar para este día se ubica en $17.80 pesos a la compra y se vende en $19.30 pesos en ventanillas.

Recuerda que sus sucursales operan en un amplio horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de lunes a domingo.

¿En cuánto está el dólar? El precio y tipo de cambio hoy jueves 21 de agosto 2025

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 21 de agosto del 2025?

Para quienes viven o realizan operaciones en la frontera, el precio del dólar en Tijuana es una referencia esencial. Este jueves, la divisa se cotiza en un promedio de $18.78 pesos a la venta en las principales casas de cambio de la ciudad.

Costo del dólar canadiense hoy 21 de agosto del 2025 en México

Respecto a la divisa del norte, el dólar canadiense en Banco Azteca se encuentra hoy en $12.10 pesos a la compra y en $14.10 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 21 de agosto del 2025?

El mundo de las criptomonedas registra volatilidad. Tras un breve impulso, el precio del Bitcoin muestra un retroceso este jueves, cotizando en alrededor de 113 mil 351 dólares por unidad, mientras los inversores evalúan los siguientes movimientos del mercado.

Al tipo de cambio actual en México, esto equivale a aproximadamente 2 millones 125 mil pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 21 de agosto del 2025?

¿Cuál es el precio del petróleo este jueves 21 de agosto?

El mercado energético global mantiene una tendencia positiva. Los precios del “oro negro” operan al alza, impulsados por una perspectiva de demanda estable y factores geopolíticos que no han añadido presión al mercado, especialmente ante la incertidumbre de paz entre Rusia y Ucrania.

