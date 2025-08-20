“Tus datos móviles se han agotado”: Qué incrementa su uso y las recomendaciones para que duren más
¿Tus datos móviles se acaban más rápido de lo esperado? Descubre cuáles son las actividades que consumen más GB y las recomendaciones para que duren más.
No todos los planes “ilimitados” lo son realmente. Si recibes un mensaje que indica que “tus datos móviles se han agotado”, significa que ciertas actividades, como descargas o videos en alta resolución, consumen tus gigas y pueden generar cargos adicionales; conoce qué incrementa su uso y las recomendaciones para que duren más.
Para aprovechar mejor tu plan, revisa qué servicios están incluidos como ilimitados, conoce los pasos para que tus datos puedan durarte más tiempo, sean más eficientes, además de qué es lo que estás haciendo que se terminan tan rápido tus datos.
¿Qué incrementa el uso de datos móviles?
El uso de los datos móviles ha incrementado con las recargas telefónicas, además el incremento también se debe al desconocimiento de las actividades que realizan las personas, ya que algunas de ellas consumen más datos que otras, pensando en que los datos son ilimitados.
- Actualizar aplicaciones en segundo plano
- Descargar imágenes o videos en alta resolución
- Realizar videollamadas por plataformas como Zoom o Meet
- Descargar o enviar documentos
- Respaldar o almacenar información en la nube
- Ver videos en plataformas como YouTube o TikTok
- Ver películas
- Subir, enviar o compartir texto, audio, imágenes o cualquier tipo de archivos
Hoy en día el uso del celular se ha vuelto tan vital para los usuarios, ya sea para realizar llamadas, escuchar música, enviar fotos o mensajes instantáneos y para consultar las redes sociales, pero, ¿sabes cuánto equivale tu consumo de datos según el uso que le des? pic.twitter.com/5Kw0L37Cjk— Profeco (@Profeco) July 18, 2019
Recomendaciones para un mejor aprovechamiento de datos móviles
Para un uso más eficiente de tus datos móviles, conoce cuáles son las prácticas que te ayudarán a evitar cargos extras y a sacar el máximo provecho de tu plan de datos.
- Cuando estás en casa, se recomienda desactivar los datos móviles y conectarte directamente a la red de Wifi.
- Recuerda que ver por un tiempo prolongado videos y reels puede consumir mayor uso de datos.
- Actualiza tu teléfono solo con el uso de Wifi.
- Desactiva la reproducción automática en redes sociales.
- No se recomienda descargar apps con tus datos móviles.
- Revisa periódicamente tu consumo de datos.
- Revisa la resolución en la reproducción de videos y música, ya que entre más alta sea, mayor será el tamaño del archivo y el consumo de datos.