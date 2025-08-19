¡Sorpresa en los mercados! Así es el cierre de la BMV y Wall Street hoy 19 de agosto 2025

¡Atención, inversionistas! La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este martes 19 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 19 de agosto 2025

El índice bursátil se ubicó este 19 de agosto de 2025 en un nivel de 58,462.79 puntos, lo que representó una variación positiva de 0.25%,que equivale a 143.09 puntos más respecto a la jornada pasada.

Actividad del mercado hoy 19 de agosto 2025|Captura de pantalla

Las operaciones alcanzaron los 138,750,094 títulos, lo que refleja una participación activa en el mercado. Estos movimientos muestran un comportamiento estable, con una ligera tendencia al alza, impulsado posiblemente por la confianza de los inversionistas en ciertos sectores.

¿Cómo cierra Wall Street este 19 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 19 de agosto de 2025 de manera mixta, ante el repunte de la IA, junto con el nerviosismo arancelario.



S&P 500 perdió un 0.59%, para cerrar en 6,411.37 puntos.

Nasdaq Composite bajó 1.46%, hasta las 21,314.95 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones subió 0.02%, hasta los 44,922.27 puntos.

Precio del dólar en México hoy 19 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 19 de agosto de 2025 en $17.85 pesos la compra y en $19.35 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.35 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy martes 19 de agosto de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 18 de agosto de 2025, se ubica en 113 mil 460 dólares por unidad, registrando una baja del 2.42% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 133 mil 514 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

¿En cuánto está el precio del petróleo?

Los precios del petróleo registraron una caída este martes, luego de que los inversionistas apostaran a que las negociaciones sobre un posible acuerdo para legitimar o poner fin a la invasión de Rusia en Ucrania.

El referente internacional Brent cerró en 65.79 dólares por barril, con una disminución de 81 centavos, equivalente a una baja de 1.22%.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, con contratos de entrega en septiembre que termina este miércoles, finalizando en 62.35 dólares por barril, tras retroceder 1.07 dólares, es decir, un 1.69% menos.

Esta tendencia refleja la sensibilidad del mercado energético frente a los avances diplomáticos y a la posibilidad de que se amplíe la disponibilidad de crudo en el escenario internacional.

