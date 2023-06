¡Viva el Águila Real! Estas son las monedas más bonitas del mundo

México puede presumir que, en 2010, recibió un premio por una pieza conmemorativa de la Revolución Mexicana. Fue en la capital de Australia, en Canberra, donde el Banco de México presumió este reconocimiento, concretamente bajo la denominación de “La moneda acuñada en plata más bella del mundo”. Por este motivo, a continuación te presentamos cuál es, junto a algunas de las monedas más bonitas del mundo.

Y es que más allá de nuestro tradicional Sol Azteca y el Águila Real que protagonizan la moneda de 10 pesos, las denominaciones de nuestras monedas no suelen cambiar; sin embargo, debido al centenario revolucionario, Banxico lanzó esta edición limitada de plata, también con valor de 10 pesos, pero con otro tipo de diseño y significado.

¿Qué significa la moneda del Ferrocarril Revolucionario?

La moneda en cuestión se llama “El Ferrocarril” y forma parte de la serie Revolución. Sus medidas son de 48 milímetros, es de plata y pesa 2 onzas; mientras que en el significado, en el anverso aparece el Escudo Nacional, con el Águila Real presente, circundado por la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

La parte más reconocida de manera internacional es el reverso. Del lado derecho se encuentra la leyenda “REVOLUCIÓN MEXICANA”, debajo los números “1910–2010”. A la izquierda, el frente de una locomotora y cuatro revolucionarios sentados, ataviados con sombrero de paja y armados con fusil, en conmemoración a los mexicanos que lucharon por la igualdad.

¿Cuáles son las monedas más bonitas del mundo?

numista

Dos de las monedas que mayor reconocimiento han adquirido en redes sociales a nivel internacional, catalogadas por algunos foros como las más bonitas, pero sobre todo como algunas de las más curiosas, son la de la República de Palaos y de Somalia.

La de Palaos, en Oceanía, fue puesta en circulación en 2016 y sobresale porque en una de sus caras hay caracol de mar con una perla de color azul incrustada al centro; mientras que la de Somalia, en África, presume a los “Three Wise Monkeys” (Los tres monos sabios), la cual representa la cultura de no ver mal, no escuchar mal y no hablar mal.