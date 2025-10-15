CCH Sur UNAM llama a retomar clases en línea mientras evalúa seguridad del plantel

El CCH Sur de la UNAM pide a sus alumnos y profesores retomar cuanto antes las actividades académicas en línea, mientras se cumplen las condiciones de seguridad necesarias en el plantel para regresar a clases presenciales. No hay una fecha aún para que esto ocurra.

Alumnos de la UNAM tomarán clases en línea por seguridad

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que las clases continuarán en modalidad en línea, mientras se implementan acciones orientadas a fortalecer la seguridad y el acompañamiento psicoemocional dentro del plantel.

De acuerdo con el comunicado dirigido a su comunidad, la institución destacó que se trabaja de forma constante para garantizar condiciones seguras que permitan un eventual regreso a los salones de clases.

#LoÚltimo | El CCH Sur de la @UNAM_MX pide a sus alumnos y profesores retomar cuanto antes las actividades académicas en línea, mientras se cumplen las condiciones de seguridad necesarias en el plantel para regresar a clases presenciales.



Mientras tanto, el profesorado deberá mantener las actividades académicas de manera virtual y los estudiantes deberán conectarse en los horarios establecidos para sus materias.

Apoyo psicoemocional para estudiantes de la UNAM

El CCH Sur también pidió a las y los docentes que, en caso de identificar a algún estudiante que requiera apoyo psicoemocional o que no cuente con los medios necesarios para conectarse, lo canalicen a las instancias correspondientes.

Para ello, se puso a disposición la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a través del correo psicopedagogia.sur@cch.unam.mx, así como la Secretaría General del plantel (general.sur@cch.unam.mx).

Asimismo, el personal docente que necesite asistencia técnica para continuar sus clases virtuales puede acudir al Centro de Cómputo o solicitar orientación por las mismas vías institucionales.

Las autoridades del CCH Sur reiteraron que continuarán informando a su comunidad sobre los avances en las medidas de seguridad y sobre la fecha en que podrían retomarse las actividades presenciales.

Desalojan a estudiantes de la UAM Cuajimalpa por amenaza de bomba

De acuerdo con información preliminar, el pasado 13 de octubre, la alerta se generó alrededor de las 14:00 horas, cuando personal de seguridad universitaria atendió un conato de incendio, que permitió encontrar un mensaje escrito que advertía sobre el artefacto.

Según las imágenes difundidas por los propios estudiantes, en el cartel se podía leer: “tienen hasta las 2:00 pm para encontrar la bomba oculta”. Inmediatamente, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y evacuaron a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Minutos más tarde, el equipo táctico “Los Zorros” ingresó a las instalaciones para realizar una inspección minuciosa en busca de cualquier objeto sospechoso.