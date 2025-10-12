Logo InklusionSitio accesible
Inundaciones afectan a cinco estados y damnificados padecen el abandono del gobierno de México

Las lluvias y las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro ya dejaron miles de damnificados en México.

Fuerza Informativa Azteca

Antonio Huitzil, Jessica Moguel

Más de 40 personas perdieron la vida debido a las fuertes lluvias que causaron inundaciones en 5 estados de México.|Reuters

Las fuertes lluvias dejaron inundaciones y daños materiales en más de cinco estados de México: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que de acuerdo con las cifras de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ya van 44 personas fallecidas y más de 20 desaparecidas. En medio de la tragedia, miles de familias están padeciendo la falta de respuesta del apoyo local y federal, a decir de los propios afectados.

Ciudadanos se organizan para apoyar a damnificados

Celeste Villegas, habitante de Xalapa, organizaron una colecta y centro de acopio de víveres y apoyo para los damnificados de Veracruz, pero

“Tenemos víveres, pero no tenemos cómo hacerlos llegar. No lo vamos a entregar a ningún gobierno, se van a entregar de forma personal. Y si ahí hay quien nos preste camionetas, eso es lo que necesitamos”.

Nivel de agua aún no baja en algunas zonas de Álamos

FIA dio un recorrido por la zona de desastre en Álamo Temapache y algunas casas siguen debajo del agua, incluso los damnificados de las inundaciones declararon que el nivel alcanzó el techo, llevándose sus cosas.

Habitantes de Veracruz piden ayuda ante inundaciones

Damnificados de Veracruz piden ayuda, luego de que el nivel del agua bajó, pero siguen sin luz, agua e incomunicados, por lo que piden apoyo para recuperarse de la pérdida de lo más elemental.

“Si se nos hizo muy raro como ciudadanos ver que no había ayuda”, declaró a FIA Verónica, habitante de Álamos.

Ciudadanos, los únicos que han brindado ayuda a damnificados

Habitantes de Álamos, Veracruz, declararon que aunque lograron salvar la vida, perdieron su patrimonio y algunas personas cercanas han acudido a brindar ayuda, pero hacen falta brigadas para limpiar las casas, además de víveres.

“Tenemos vida y eso es lo más importante; las cosas materiales pasan. Gracias porque Dios guardó nuestras vidas”, declaró una de las damnificadas de las inundaciones.

Enfermos no pueden salir por inundaciones en Veracruz

Uno de los estados más afectados por las inundaciones en México es Veracruz, particularmente en el municipio de Álamo, hay familias cuyos adultos mayores necesitan atención médica y no pueden salir debido al nivel del agua y esperan apoyo gubernamental.

A tres días del desastre, Álamos, Veracruz, sigue sin recibir el ayuda

Habitantes de la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Álamo Temapache, en Veracruz, siguen en espera de apoyo gubernamental, sus casas siguen padeciendo las inundaciones, que en algunas zonas llegó a la primera planta de algunas casas.

