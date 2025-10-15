Llega el frente frío 7 a México: prevén lluvias intensas en 12 estados y bajas temperaturas

¡A cargar con el paraguas! Este miércoles, México amanecerá con un clima bajo condiciones inestables por la combinación de varios sistemas, entre ellos el frente frío número 7, la onda tropical 37 y una zona de baja presión que podría transformarse en depresión tropical.

Estos fenómenos provocarán lluvias de diferente intensidad a lo largo del país. En el sureste, las precipitaciones serán más severas para Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

También se prevén lluvias muy fuertes en estados del Golfo y del Pacífico, por lo que en Fuerza Informativa Azteca (FIA), te decimos el pronóstico del clima.

Lista de estados con fuertes lluvias para este miércoles 15 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Chiapas (centro, oeste y sur), Oaxaca (sureste) y Quintana Roo (norte).

Chiapas (centro, oeste y sur), Oaxaca (sureste) y Quintana Roo (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Colima.

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Colima. Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Lluvias aisladas: Zacatecas, Guanajuato y Tlaxcala.

Monitorea el comportamiento de las #Temperaturas en #México con nuestros mapas de temperaturas máximas y mínimas disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/yG1Bz0qRh4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2025

¿Hará calor este miércoles 15 de octubre?

Además de la lluvia, se sentirá un cambio fuerte en la temperatura. Mientras en algunas regiones el ambiente será fresco y húmedo, en otras seguirá haciendo mucho calor.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa, Nayarit (noroeste), Durango (oeste), Guerrero oeste), Oaxaca (sur y este) y Campeche (norte).

Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa, Nayarit (noroeste), Durango (oeste), Guerrero oeste), Oaxaca (sur y este) y Campeche (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas:



Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla.

durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

¡Aguas! Clima en CDMX y Edomex hoy 15 de octubre

En la CDMX y Edomex se espera durante la mañana un ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas. Conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán chubascos con descargas eléctricas tanto en la capital como en el estado vecino.

Las temperaturas oscilarán entre 9 y 11 °C de mínima y 22 a 24 °C de máxima en la Ciudad de México, mientras que en Toluca se prevén entre 7 y 9 °C de mínima y 19 a 21 °C de máxima.