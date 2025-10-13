“Raymond” y frente frío 6 traerán una semana de lluvias: estados de México con afectaciones

Los remanentes de la tormenta tropical “Raymond”, junto con el frente frío número 6, provocarán lluvias generalizadas en varias regiones de México durante este lunes 13 de octubre, por lo que se espera un clima bastante lluvioso a lo largo del país.

A esto se le suman canales de baja presión que se extienden sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, en combinación con la onda tropical número 37 al sur de Oaxaca.

¿En qué estados se esperan fuertes lluvias este lunes 13 de octubre?

Lluvias fuertes: Chiapas.

Chiapas. Lluvias moderadas: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz

Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chubascos : Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche.

: Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Lluvias ligeras: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Debido a estas precipitaciones, se recomienda tener cuidado con encharcamientos, crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, así como con las fuertes ráfagas de viento.

¿Hará calor este lunes 13 de octubre?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Con el desplazamiento del frente frío número 6 hacia Estados Unidos, se prevén bajas temperaturas en



Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California.

: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en CDMX y Edomex hoy lunes 13 de octubre

¡Ojo! En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), se prevé un cielo medio nublado con posibilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

Se espera ambiente fresco a frío por la mañana, con bancos de niebla en zonas altas, y templado a cálido por la tarde. La temperatura mínima en la capital será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, la mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 21 a 23 °C.