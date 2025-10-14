Chiapas en alerta por lluvias; mejora el clima en México aunque un frente frío se aproxima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre lluvias muy fuertes en Chiapas y condiciones de inestabilidad en varias regiones de México para este martes 14 de octubre, lo que podría ocasionar un clima lluvioso en algunas entidades.

Para las próximas horas, se esperan chubascos en estados del norte, occidente y centro del país; menores a las que se podrían registrar en el sureste y la península de Yucatán.

Además, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste, provocando descenso de temperaturas, viento fuerte y lluvias en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Se prevén #Lluvias de fuertes a muy fuertes en 12 estados de #México.



Más información⬇️ https://t.co/U0IEe0kPi6 pic.twitter.com/7Q5Rvq5UFr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2025

¿En qué estados de México lloverá hoy?

Aunque se esperan precipitaciones en gran parte del país, podrían ser más ligeras en comparación con la semana pasada, cuando las tormentas tropicales “Priscilla” y “Raymond” causaron importantes afectaciones en estados como Veracruz y Puebla



Lluvias muy fuertes: Chiapas (sur).

Lluvias fuertes: Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos: Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas: Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Desde el #SMNmx se monitorea una zona de #BajaPresión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de #Chiapas. pic.twitter.com/UBJTKmcExP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2025

Estados con temperaturas mayores a 35 °C

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California.

: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿Ya no va a llover en la CDMX y Edomex?

El clima en la capital y el Edomex presentará cielo medio nublado durante el día. Por la mañana se sentirá un ambiente fresco, incluso frío en algunas zonas altas, con bancos de niebla.

Por la tarde, el clima se volverá templado a cálido, con posibilidad de lluvias aisladas en la CDMX e intervalos de chubascos en el suroeste del Estado de México, que podrían venir acompañados de descargas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre 11 y 26 °C en la capital, y de 5 a 23 °C en Toluca.