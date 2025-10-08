Peritos investigan nuevos mensajes de amenazas en baños de mujeres de la FES Zaragoza de la UNAM
Nuevos mensajes de amenazas en los baños de mujeres en la FES Zaragoza alarma a la UNAM; peritos investigan amenaza en el baño de mujeres del plantel.
Los mensajes de amenazas de bomba y agresiones continúan en algunos planteles de la UNAM. El más reciente se encontró en uno de los baños de mujeres de la FES Zaragoza.
Autoridades escolares resguardaron los sanitarios y peritos de la fiscalía capitalina, buscan huellas digitales y otros indicios para proceder contra el o los responsables. En una asamblea, estudiantes abordan temas con respecto a la seguridad en el plantel.
🚨 Continúan las amenazas en la @UNAM_MX: apareció un nuevo mensaje en el baño de mujeres de FES Zaragoza (@unam_fesz)— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 8, 2025
Autoridades resguardaron el área y peritos de la Fiscalía buscan huellas para dar con los responsables.
En asamblea, estudiantes exigen mayor seguridad en el… pic.twitter.com/UAYUonGIIh
Información en desarrollo...