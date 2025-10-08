Logo InklusionSitio accesible
Peritos investigan nuevos mensajes de amenazas en baños de mujeres de la FES Zaragoza de la UNAM

Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Rubén Mendoza

Los mensajes de amenazas de bomba y agresiones continúan en algunos planteles de la UNAM. El más reciente se encontró en uno de los baños de mujeres de la FES Zaragoza.

Autoridades escolares resguardaron los sanitarios y peritos de la fiscalía capitalina, buscan huellas digitales y otros indicios para proceder contra el o los responsables. En una asamblea, estudiantes abordan temas con respecto a la seguridad en el plantel.

Información en desarrollo...

