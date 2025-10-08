Peritos investigan nuevos mensajes de amenazas en baños de mujeres de la FES Zaragoza de la UNAM

Los mensajes de amenazas de bomba y agresiones continúan en algunos planteles de la UNAM. El más reciente se encontró en uno de los baños de mujeres de la FES Zaragoza.

Autoridades escolares resguardaron los sanitarios y peritos de la fiscalía capitalina, buscan huellas digitales y otros indicios para proceder contra el o los responsables. En una asamblea, estudiantes abordan temas con respecto a la seguridad en el plantel.

🚨 Continúan las amenazas en la @UNAM_MX: apareció un nuevo mensaje en el baño de mujeres de FES Zaragoza (@unam_fesz)



Autoridades resguardaron el área y peritos de la Fiscalía buscan huellas para dar con los responsables.



En asamblea, estudiantes exigen mayor seguridad en el… pic.twitter.com/UAYUonGIIh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 8, 2025

Información en desarrollo...