Lista de personas que deben aplicarse las vacunas de influenza, Covid y neumococo en la Temporada Invernal

Se llevará a cabo la Vacunación de Temporada InvernalVacunación de Temporada Invernal, destinada a proteger a la población contra la influenza estacional, COVID-19 y neumococo. Conoce cuáles son las fechas y la lista de personas que deberán de aplicarse las vacunas.

¿Quiénes son las personas que deben de vacunarse en la Temporada Invernal 2025?

Esta campaña está enfocada principalmente en grupos blanco y de riesgo, incluyendo desde niños pequeños hasta adultos mayores y personas con condiciones de salud específicas. Del 13 de octubre de 2025 al 3 de abril de 2026, podrás acudir a vacunarte.



Niños 6–59 meses (COVID-19 solo con comorbilidad)

Personas 5+ años sin vacuna COVID-19

Adultos 60+ gestantes, personal de salud

Niños de 6 a 59 meses recibirán la vacuna contra influenza y COVID-19, mientras que la vacuna contra neumococo se aplicará conforme al esquema de vacunación recomendado para su edad (2, 4 y 12 meses).

Adultos de 60 años o más contarán con cobertura completa de las tres vacunas, al igual que personal de salud en unidades médicas, y personas con condiciones como VIH/SIDA, diabetes mellitus, obesidad mórbida, enfermedades cardíacas, pulmonares crónicas, cáncer, insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida o hipertensión arterial esencial, según corresponda.

Mujeres embarazadas también están incluidas para la vacunación contra influenza y COVID-19, mientras que algunas personas con enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas no recibirán la vacuna contra COVID-19 según indicaciones médicas.

Sedes y fechas para vacunarse

La Secretaría de Salud recomienda a todos los grupos de riesgo acudir a los módulos de vacunación que hay en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México, respetar el calendario establecido, del 13 de octubre de 2025 al 3 de abril de 2026, donde podrás acudir a vacunarte y a mantener sus dosis al día, para reducir complicaciones y proteger la salud durante la temporada invernal.

La vacunación es gratuita y constituye una herramienta clave para prevenir hospitalizaciones graves y complicaciones por estas enfermedades respiratorias.