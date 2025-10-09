Fuerzas de seguridad federales sorprendieron a la comunidad de Ciudad Universitaria (CU), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fue grabada la presencia de soldados en una unidad oficial del Ejército.

Este avistamiento se da a conocer dos días después de que el lunes 6 de octubre de 2025, fue visto circulando un camión con soldados a bordo, momento que también quedó registrado en video, situación que sorprendió a estudiantes.

¿Qué pasó ahora en UNAM? Soldados entran a Ciudad Universitaria

La UNAM informó que este miércoles, a las 19:50 horas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defeensa) trasladó un caballo para ser atendido de urgencia en el Hospital de Equinos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicado en el campus de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con un comunicado, el vehículo militar que transportaba al caballo circuló por el circuito escolar hasta el hospital, donde el animal fue bajado para recibir atención, sin embargo, no se precisó qué síntomas padecía el animal o el motivo de su traslado.

La UNAM detalló que los soldados se retiraron del campus universitario a las 20:05 horas. El momento de la presencia militar fue grabado y difundido en redes sociales.

Camión del Ejército entró a CU por error, afirma UNAM

Inquietud y sorpresa causó la presencia de un camión del Ejército Mexicano en las instalaciones de la UNAM el lunes pasado.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) consultó a autoridades de la UNAM y estas comentaron que el camión del Ejército se encontraba ahí por error, pues explicaron que el conductor de la unidad castrense tomó una ruta equivocada que lo sacó a una vialidad de Ciudad Universitaria.

Además, la UNAM confirmó a FIA que el destino del camión nunca fue llegar a las instalaciones de la universidad, lo que descartó la presencia de los soldados como parte de un operativo.

Más tarde, emitió una ficha informativa en la que explica lo ocurrido con la unidad militar y sus elementos, indicando que el camión entró a las 9:07 horas al circuito vehicular de Ciudad Universitaria, por avenida del Imán.

Personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvieron el vehículo para preguntar a dónde se dirigía, y el conductor explicó que, por equivocación, dio una vuelta incorrecta, y el vehículo salió por la calle Delfín Madrigal, a las 9:13 horas.