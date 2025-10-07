¿Viajarás a BCS? Huracán “Priscilla” afecta vuelos a Los Cabos; qué hacer si cancelan tu viaje

¡Atención, viajeros! El Huracán “Priscilla” provoca afectaciones en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos en Baja California Sur, por lo que algunos vuelos podrían presentar retrasos o cancelaciones.

El fenómeno climatológico, que ya es categoría 2, provocará fuertes lluvias en esta región, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones. Sigue EN VIVO la trayectoria del huracán “Priscilla”

Aerolíneas piden a los usuarios revisar el estatus de sus vuelos, ¿cómo hacerlo?

Las aerolíneas mexicanas pidieron a las y los viajeros, mantenerse atentos al estatus de los vuelos, para evitar sorpresas, pero ¿cómo checarlo?



Ingresa a la página oficial de tu aerolínea.

Selecciona la opción “ Estatus de Vuelo ”.

”. Añade tu número vuelo, la ruta y fecha, y ¡listo!

Se mostrará si tu vuelo está a tiempo, retrasada o alguna cancelación.

Recuerda que al viajar en tiempo de lluvias o huracanes, es importante rastrear tu vuelo de forma constante, además de conocer las políticas de protección y compensación de cada compañías aérea.

#VolarisInforma ⚠ 🌧 Debido al paso del huracán #Priscilla y las fuertes lluvias que éste ocasiona, nuestras operaciones en el #AeropuertoInternacionalDeLosCabos se verán afectadas.



La seguridad de nuestros clientes y tripulaciones es nuestra prioridad. Te recomendamos… https://t.co/lNHFZWeG1Y — Volaris (@viajaVolaris) October 7, 2025

¿Qué hacer si tu vuelo se retrasa por el huracán “Prisicilla”?

Por lo general, las aerolíneas suelen avisar sobre la cancelación o retraso de vuelos a través de redes sociales, pero ¿qué hacer si mi viaje se retrasa o se cancela?

Aunque las cancelaciones o suspensiones por mal clima no es culpa de las aerolíneas, están obligadas a brindar ciertos servicios a los usuarios afectados .



Uso de internet

Alimentos

Transporte

Hospedaje (en caso de ser necesario)

Vuelo alternativo (en caso de ser necesario)

Acceso a llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos.

¿Pueden devolverte tu dinero? Si un vuelo fue cancelado por mal clima , los viajeros tienen derecho a un viaje alternativo ; sin embargo, antes de pedir una aclaración, se debe revisar las políticas de cada aerolínea, ya sea nacional o internacional.

¿Cómo va el huracán “Priscilla” hoy 7 de octubre 2025? Trayectoria EN VIVO

El huracán “Priscilla” provocarán fuertes lluvias en regiones como Baja California Sur, Sinaloa y Durango, además de provocar chubascos en Sonora y Coahuila.

Por su parte, Baja California Sur se verá afectada por vientos con rachas de 80 a 100 km/h, así como olas de 4 a 6 metros de altura; autoridades recomiendan tomar precauciones.