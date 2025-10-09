Tragedia en Hidalgo: Árbol aplastó una camioneta por lluvias torrenciales y deja dos muertos

Las lluvias torrenciales en Hidalgo han cobrado víctimas mortales. Una pareja falleció y dos menores resultaron heridos luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre el vehículo familiar en la carretera Acaxochitlán–Venta Quemada.

Una jornada marcada por las lluvias que no dieron tregua derivó en una tragedia en el municipio de Acaxochitlán, donde un árbol de más de 20 metros de altura colapsó y aplastó una camioneta que circulaba sobre la carretera México–Tuxpan.

Árbol gigante cae sobre una familia: mueren padres, niños sobreviven

Como resultado del accidente por los diluvios torrenciales en Hidalgo, dos adultos perdieron la vida y dos menores de edad resultaron heridos, siendo rescatados con vida de entre los escombros por elementos de Protección Civil.

El siniestro ocurrió específicamente en el tramo Acaxochitlán–Venta Quemada, cerca del conocido Bosque de los Duendes.

#Actualización I Protección Civil de Acaxochitlán confirmó la #muerte de dos personas y dos menores más #heridos, tras la #caída de un #árbol por las #intensas #lluvias que se han registrado en esa zona. #TvAztecaHidalgo pic.twitter.com/RNDAYmIRkO — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) October 8, 2025

De acuerdo con las autoridades, las lluvias torrenciales en Hidalgo han generado condiciones de riesgo extremo en zonas arboladas y carreteras. Protección Civil de Hidalgo confirmó que el árbol que cayó era un encino de grandes dimensiones, debilitado por la humedad extrema provocada por las lluvias torrenciales.

El impacto fue devastador: el conductor del vehículo y su acompañante murieron al instante, mientras que los menores, atrapados en los asientos traseros, fueron rescatados con equipo especializado y trasladados de emergencia a un hospital cercano.

Vecinos se suman al reste ante trágico accidente por lluvias torrenciales

Vecinos de la zona y cuerpos de emergencia trabajaron en conjunto para remover el árbol, realizar maniobras de rescate y restablecer la circulación. La zona fue acordonada debido al riesgo de más derrumbes y caída de árboles, una posibilidad latente ante la continuidad de las intensas lluvias.

#AlertaVial I Se reporta la caída de un árbol sobre una camioneta que circulaba en la carretera Acaxochitlán-Venta Quemada, cerca del bosque de los duendes. Cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar, la circulación se encuentra cerrada. #TvAztecaHidalgo pic.twitter.com/a18VPzVTnx — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) October 8, 2025

Caos vial y más afectaciones por lluvias en otras regiones de Hidalgo

La emergencia en Acaxochitlán no fue la única consecuencia de los diluvios en Hidalgo. En la carretera Pachuca–Huejutla, a la altura del parador fotográfico, un desgajamiento del cerro provocó la caída de enormes rocas, obligando al cierre del carril con dirección a Pachuca.

#Importante I Se encuentra cerrado el carril con dirección a Pachuca sobre la carretera Pachuca - Huejutla, esto pasando el conocido parador fotográfico. El desgarramiento del cerro ha provocado la caída de enormes piedras, obstaculizando la vialidad, por lo que el carril… pic.twitter.com/T2KnEDj9P9 — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) October 9, 2025

Mientras tanto, en Mineral de la Reforma, la intensa acumulación de agua ha generado inundaciones severas. En Paseos de Chavarría, por ejemplo, la calle Real de Minas quedó completamente anegada, con el nivel del agua superando los camellones y dificultando el tránsito tanto vehicular como peatonal.

Autoridades estatales han emitido alertas preventivas ante la posibilidad de más deslaves e inundaciones, ya que las lluvias torrenciales en Hidalgo continúan sin dar tregua, afectando múltiples municipios y zonas rurales.