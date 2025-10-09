Una bebé de 7 meses murió tras caer de dos pisos de un centro comercial en Perú

Una bebé de apenas siete meses de edad protagonizó una tragedia al ser la víctima mortal en una plaza comercial en Lima, Perú. La pequeña murió después de caer desde un segundo piso del Real Plaza Centro Cívico.

El suceso ocurrió el domingo 5 de octubre de 2025 por la tarde, cuando el menor cayó del barandal del centro comercial peruano.

Así pasó el accidente donde murió un bebé en un centro comercial en Perú

Testigos refirieron que el accidente sucedió cuando la bebé estaba junto a sus padres. De forma repentina, la menor cayó al vacío desde dos pisos de altura.

Personal del centro comercial acudieron de forma inmediata a brindarle ayuda y aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. A pesar de la ayuda del equipo médico y del personal de seguridad, tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital ubicado a pocos metros de la zona, donde los médicos confirmaron la muerte de la menor.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la forma en cómo ocurrió la caída de la bebé en la plaza comercial en Lima.

¿Cómo prevenir accidentes en lactantes?

Para evitar accidentes en bebés, es necesario comprender que los menores pueden hacer varias cosas de forma repentina, como gatear, sentarse o pararse. Además, los menores de entre 6 y 12 meses de edad podrán tratar de sostenerse de casi cualquier cosa y así alcanzar diversos objetos.

Algunos consejos para evitar caídas en menores son: colocar protectores en escaleras y puertas, instalar trabas en las ventanas, remover muebles con puntas o bordes duros donde se pueda lastimar el bebé, recomienda la Academia de Pediatría de Estados Unidos.

Otras recomendaciones son no usar andadores para bebé, ya que el pequeño podría volcarlo, caerse del andador o caer de las escaleras mientras lo use. Además de que este tipo de artefactos permiten que los menores de edad accedan a lugares donde puedan jalar objetos pesados o derramarse por sí mismos alimentos calientes.

