Asesinan a padre y balean a su hijo en la colonia Juventino Rosas, CDMX; hay tres detenidos

Un ataque armado directo en la colonia Juventino Rosas, alcaldía Iztacalco, dejó como saldo a un hombre de 58 años sin vida y a su hijo de 25 años gravemente herido. Gracias a un cerco virtual implementado por las cámaras del C2 Norte, tres presuntos responsables fueron detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc, uno de ellos identificado como el posible autor material del homicidio.

El ataque ocurrió cuando las víctimas se encontraban dentro de su vehículo. Reportes en la zona aseguran que se trataba de un vendedor de automóviles y su hijo, conocidos en esta zona de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Iztacalco? Así fue el ataque en la colonia Juventino Rosas

La agresión se registró en el cruce de las calles Sur 115 y Oriente 116. Según el testimonio del joven sobreviviente, él y su padre estaban en su auto cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se les emparejaron, les dispararon de manera directa y huyeron.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron la muerte del hombre de 58 años, mientras que su hijo de 25 fue trasladado de emergencia a un hospital con una herida de bala en la pierna derecha.

Inmediatamente después del ataque, los operadores del C2 Norte iniciaron una “cacería virtual”. A través de las cámaras de videovigilancia, siguieron la ruta de escape de los agresores y los observaron en tiempo real mientras se dirigían hacia la alcaldía Cuauhtémoc.

🚨 #AlertaADN



🔴 Asesinaron a un hombre e hirieron a otra persona en un ataque armado en la colonia Juventino Rosas, de la alcaldía Iztacalco. El agresor fue detenido



📹: @jpcastorena pic.twitter.com/RRnLVOnSWm — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 10, 2025

Capturan a presuntos asesinos en la CDMX:

Con la ubicación precisa proporcionada por el C2, oficiales en campo interceptaron a los sospechosos en la calzada Chabacano, en la colonia Vista Alegre. En el lugar, los agentes observaron a los sujetos mientras presuntamente intercambiaban bolsitas de marihuana por dinero, por lo que procedieron a detenerlos.

Fueron arrestados tres hombres de 40, 35 y 25 años, a quienes se les aseguraron 33 dosis de presunta marihuana. Un cruce de información reveló que el detenido de 35 años, señalado como el posible autor de los disparos, cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario por Robo agravado calificado.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y su probable participación en el homicidio.