Precio de la gasolina hoy 22 de octubre de 2025: ¿Subió a mitad de semana?

Llegamos al ecuador de la semana, un momento clave para revisar el presupuesto de transporte. Este miércoles 22 de octubre, el precio de los combustibles en México presenta una relativa estabilidad, aunque las variaciones por región siguen siendo un factor importante para el ahorro al cargar gasolina.

Para que puedas planificar el resto de tus traslados y optimizar tu gasto, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades del país, con base en la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 22 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.88 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.17 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy miércoles 22 de octubre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.58 pesos

por litro: $12.58 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en CDMX hoy 22 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.52 pesos

precio por litro: $23.52 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.69 pesos

precio por litro: $25.69 pesos Diésel precio por litro: $25.83 pesos

La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.|“Gemini IA”

Precio del litro de gasolina en el Edomex hoy 22 de octubre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $23.68 pesos

precio por litro: $23.68 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.44 pesos

precio por litro: $25.44 pesos Diésel precio por litro: $25.88 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 22 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.87 pesos

precio por litro: $23.87 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.33 pesos

precio por litro: $26.33 pesos Diésel precio por litro: $26.16 pesos

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 22 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

precio por litro: $23.50 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.15 pesos

precio por litro: $27.15 pesos Diésel precio por litro: $25.82 pesos

¿Dónde encontrar la gasolina más barata y más cara de México?

La diferencia de costos entre estaciones puede ser significativa. Hoy, una de las gasolinas regulares más económicas se reporta en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio de $22.75 pesos por litro. En contraste, la gasolina premium más cara se localiza en Los Cabos, Baja California Sur, donde el litro alcanza los $28.05 pesos.