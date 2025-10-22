Precio del dólar HOY 22 de octubre: “Súper dólar” liga 4 días de alza y así está frente al peso

El dólar estadounidense sigue fuerte. Este miércoles 22 de octubre, el precio del dólar amaneció a la alza por cuarto día consecutivo frente a las principales monedas del mundo. Su fortaleza se debe a que otras divisas, como la libra esterlina (la moneda de Inglaterra), están perdiendo valor por datos económicos débiles en sus países.

En medio de este escenario mundial, donde el dólar se impone, el peso mexicano está “dando la batalla”. Nuestra moneda se mantiene estable este miércoles y resiste los golpes, operando con movimientos moderados sin presentar pérdidas significativas por ahora.

Precio del dólar hoy miércoles 22 de octubre de 2025 en Banco Azteca

Para tus operaciones de cambio, Banco Azteca te ofrece tasas competitivas. Este miércoles, el precio del dólar en ventanilla se mantiene en $17.15 pesos a la compra y se vende en $18.99 pesos.

Recuerda que puedes acudir a sus sucursales en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, todos los días.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, el Euro se cotiza hoy en $20.60 pesos a la compra y $22.85 pesos a la venta; mientras que el Dólar Canadiense se encuentra en $11.45 pesos a la compra y $13.75 pesos a la venta.

Precio de la Plata Libertad hoy 22 de octubre

Para los inversionistas en metales preciosos, la onza de Plata Libertad tiene un valor hoy de $909.00 pesos a la compra y $1,009.00 pesos a la venta en ventanillas bancarias.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 22 de octubre?

El mercado de criptomonedas opera con ligeras ganancias. El precio del Bitcoin avanza moderadamente este miércoles, cotizando alrededor de los 108 mil 357 dólares, equivalentes a aproximadamente 1 millón 995 mil pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio del petróleo este miércoles 22 de octubre?

Los precios del “oro negro” subían por segundo día consecutivo, impulsados por el optimismo sobre posibles avances en los acuerdos comerciales de Estados Unidos con China e India.