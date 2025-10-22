¡No caigas en la trampa! El “fraude del cheque” regresa a la calles de México; así roban tus pertenencias

La estafa del cheque, es una de las técnicas de robo más antiguas de México, y suele darse en lugares concurridos como plazas comerciales, supermercados e incluso en las calles del país.

Autoridades piden a las y los mexicanos mantenerse informados sobre este tipo de fraudes.

¿Cómo funciona la estafa del fraude en calles de México?

¡No caigas en trampas! La estafa comienza cuando una persona de la tercera edad se acerca a la víctima para pedirle que le ayude a cambiar un cheque en algún banco cerca de la zona.

Por lo general, este tipo de fraude en México suele cometerse entre varias personas, por lo que un tercero podría acercarse a fingir que es un “desconocido” que quiere apoyar al adulto mayor.

Con la excusa de que su hijo o un familiar está perdido, los estafadores piden ayuda a la víctima para salir de la plaza a buscarlo.

Después de unos minutos, el cómplice sugerirá ir a cambiar el cheque al banco, mientras que la víctima se queda con el anciano para seguir ayudándolo; el tercero dejará sus pertenencias para generar confianza.

El cómplice regresa con varios billetes para hacerle creer la víctima que el cheque es real y con la excusa de que solo se puede hacer un cambio por persona. Posteriormente, se le pedirá a la víctima dejar sus objetos personales para ir a cambiar el otro cheque.

Una vez que la víctima dejé sus pertenencias, los estafadores se irán del lugar robando las cosas de las personas engañadas.

Consejos para protegerte de la “estafa del cheque” en México

¡Atención, mexicanos! Para evitar ser víctima de la estafa del cheque, expertos recomiendan que lo primero que hay que hacer es dudar de las historias y no dejarse llevar por las apariencias.

