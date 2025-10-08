¡Tragedia en la ZMG! Hombre es atacado a balazos tras riña en Zapopan; la víctima perdió la vida

En la madrugada de este 8 de octubre 2025, un hombre de 27 años, perdió la vida al ser atacado a balazos durante una riña registrada en las calles del municipio de Zapopan, Jalisco.

Los primero reportes indican que el sujeto logró llegar por sí mismo al hospital para recibir atención médica; sin embargo, a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, el hombre perdió la vida.

Autoridades locales ya investigan el hecho para determinar las causas de la riña y dar con los responsables de la agresión con arma de fuego.

¡De terror! Atacan a balazos a hombre al intentar sobar su camioneta en la ZMG

Un hombre, de entre 55 a 60 años de edad, fue atacado a balaos luego de que presuntamente intentaran despojarlo de su camioneta en la calles de Guadalajara; la víctima recibió un impacto de bala.

Testigos de la zona, aseguraron haber escuchado la detonación de arma de fuego y de forma inmediata acudieron al lugar para ayudar a la víctima.

La víctima registró heridas de bala en una de su piernas, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.

Elemento de la Policía Municipal, acordonaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

¡Pérdida total! Camioneta se estrella contra muro de contención en Jalsico

El exceso de velocidad y el pavimiento mojado, provocaron un aparatoso accidente sobre el paso desnivel de la avenida Ávila Camacho y Juan Pablo Segundo en la Zona Metropolitana de Guadalajara; fue pérdida total.

Al parecer el conductor manejaba a exceso de velocidad, cuando perdió el control de su camioneta por un charco en la zona, impactándose contra el muro de contención del lugar; no hubo personas lesionadas.

Autoridades acudieron al lugar de los hechos para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la unidad, la cual fue reportada como pérdida total.

Joven de 20 años es atacado a balazos tras una riña en Guadalajara

Un joven de tan solo 20 años de edad, resultó lesionado por arma de fuego luego de participar en una riña ocurrida en la colonia las juntas.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la agresión, el joven logró llegar por sus propios medios hasta su domicilio, ubicado en las calles Río Seco y Río Oro, en la colonia El Vergel, donde sus familiares solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para médicos de la Cruz Verde, Marco.

Montero acudieron al lugar y trasladaron al lesionado en estado regular a grave al recibir una mejor atención médica, el joven refirió haber participado en una riña cuando otro sujeto sacó el arma y le realizó la agresión.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público para iniciar con las investigaciones correspondientes con imágenes de Gerardo Zambrano, Antonio Sánchez Fuerza informativa Azteca.