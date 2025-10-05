¡Consulta el precio de la gasolina! ¿Cuánto cuesta la Magna y Premium hoy 5 de octubre en México?

¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te damos el dato sobre dónde se registra el precio más bajo de este combustible para hoy domingo 5 de octubre de 2025, para que puedas planear tu salida y ahorrar en tu próxima carga.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.45 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.85 pesos

Diésel precio por litro: 26.20 pesos

Precio del gas natural vehicular 5 de octubre de 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.58 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 5 de octubre de 2025

Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX este domingo 5 de octubre de 2025:

Gasolina Regular precio por litro: 23.46 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.61 pesos

Diésel precio por litro: 25.86 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 5 de octubre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.27 pesos

Diésel precio por litro: 25.73 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 5 de octubre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.29 pesos

Diésel precio por litro: 25.20 pesos

Precio de gasolina hoy 5 de octubre de 2025 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.57 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.13 pesos

Diésel precio por litro: 25.87 pesos

Precio de gasolina en Morelos hoy 5 de octubre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.25 pesos

Diésel precio por litro: 26.02 pesos

Precio de gasolina en Baja California Sur hoy 5 de octubre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 24.03 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.43 pesos

Diésel precio por litro: 26.86 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este domingo 5 de octubre de 2025.

Gasolina Regular por galón: 3.13 dólares (57.59 pesos)

Gasolina Premium precio por galón: 3.98 dólares (73.23 pesos)

Diésel precio por galón: 3.68 dólares (67.71 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio reportado corresponde a los datos proporcionados por los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE). ¿En qué región se vende más barato el litro de gasolina?

La Ciudad de México (CDMX) registra el precio más bajo del listado, con 23.46 pesos por litro de gasolina regular. En contraste, Baja California Sur aparece entre las ciudades con el precio más alto en este corte, al ofrecer la gasolina regular a 24.03 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium es el octanaje, que mide la resistencia del combustible a la detonación en el motor.

Magna : 87 octanos; recomendada para motores de baja compresión.

: 87 octanos; recomendada para motores de baja compresión. Premium: 91 octanos o más; indicada para motores turbo, sobrealimentados o con inyección directa.

Para elegir el combustible adecuado, consulta el manual del vehículo, el interior de la tapa del tanque o la etiqueta en la puerta del conductor.

