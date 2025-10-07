Precio de la gasolina hoy 7 de octubre de 2025: ¿Subió el combustible en la quincena?

Inicia la primera semana clave de octubre y con la quincena recién depositada o en camino, los conductores mexicanos ponen especial atención al costo de los combustibles para optimizar sus finanzas. Este martes 7 de octubre, el precio de la gasolina presenta ligeras variaciones que vale la pena conocer antes de llenar el tanque.

Para que puedas administrar mejor tus gastos y hacer rendir tu dinero, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la guía actualizada con los precios promedio a nivel nacional y en las principales entidades del país, con base en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 7 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.43 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.85 pesos

Diésel precio por litro: $26.17 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy martes 7 de octubre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.58 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 7 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.47 pesos

Gasolina Regular precio por litro: $23.47 pesos
Gasolina Premium precio por litro: $25.62 pesos

Diésel precio por litro: $25.86 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 7 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos

Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos
Gasolina Premium precio por litro: $25.27 pesos

Diésel precio por litro: $25.72 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 7 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.86 pesos

Gasolina Regular precio por litro: $23.86 pesos
Gasolina Premium precio por litro: $26.29 pesos

Diésel precio por litro: $26.17 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 7 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.46 pesos

Gasolina Regular precio por litro: $23.46 pesos
Gasolina Premium precio por litro: $27.13 pesos

Diésel precio por litro: $25.82 pesos

¿Dónde se vende la gasolina más barata y más cara en México?

La diferencia de precios a lo largo del territorio nacional puede ser considerable. Comparar es la mejor estrategia para ahorrar.

Hoy, la gasolina regular más económica se puede encontrar en Toluca, Estado de México, con un precio de $22.28 pesos por litro. Por otro lado, la gasolina premium más costosa se localiza en Tlatlaya, también en el Estado de México, donde el litro alcanza los $27.60 pesos.

