¿Sube el precio del gas LP en México? Checa el costo para la semana del 5 al 11 de octubre 2025

¿Se te acabo el tanque? La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló el nuevo precio del Gas LP en México para la semana del 5 al 11 de octubre 2025 esta es la lista de costos por estado.

Precio del Gas LP en México del 5 al 11 de octubre 2025

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 18 a los 23 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 10 a los 11 pesos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 5 al 11 de octubre 2025, el precio del Gas LP más barato está en el municipio de Ocampo en Coahuila de Zaragoza en $189.18 pesos el kilogramo y en $10.36 pesos el litro, seguido del municipio Actopan, Hidalgo, en $19.40 kilogramos y 10.76 litros.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Querétaro, Querétaro , ubicándose en $19.75 kilogramo y en $10.48 litro.

Además de Chignahuapan, Puebla en $19.50 el kilogramo y en 10.71 el litro.

¿En dónde se vende más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Los Cabos , Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 23.01 pesos el kilogramo y en 12.43 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue Durango, ubicándose en $20.85 pesos el kilogramo y $11.26 pesos litros, seguido de Aguascalientes, ubicándose en $20.56 pesos el kilogramo y 11.10 el litro , seguido de Chihuahua, en $20.10 pesos el kilogramo y el 10.86 el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 5 al 11 de octubre 2025

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.64 pesos el kilogramo y $10.61 el litro, esto para la semana del 5 al 11 de octubre del 2025. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.64 pesos el kilogramo y a $10.61 el litro. Recuerda que el costo dependerá del municipio en el que residas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 5 al 11 de octubre 2025

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 20.05 pesos por kilo y 10.83 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 19.94 pesos por kilo y 10.77 pesos por litro.