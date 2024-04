Del dicho al hecho hay mucho trecho; reforma sobre afores le quitará al pueblo lo ahorrado

Pasaron de devolverle al pueblo lo robado a robarle al pueblo lo ahorrado en sus afores. Ningún gobierno se había atrevido a tocar el dinero de los trabajadores.

Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) advirtió ante Fuerza Informativa Azteca que las implicaciones de la reforma en materia de pensiones podría tener implicaciones muy serias para la credibilidad y confianza del mismo sistema.

“Estamos viviendo una situación inédita donde el gobierno promete mejores pensiones a unos, pero que resulta que el dinero para mejorar esas pensiones van a provenir de otros mexicanos, es una situación yo la califico como un despropósito tomar del bolsillo de unos para mejorar el bolsillo de otros”, declaró.

Trabajadores enfrentarán a la burocracia al pedir sus recursos

El especialista añadió que quienes reclamen su dinero enfrentarán al monstruo de la burocracia porque no está claro cómo le hará el gobierno para entregar los recursos. “El trabajador va a estar a expensas de la burocracia, va a entrar a un mundo en donde quién sabe cómo le van a regresar su dinero ahora que ya no está individualizado... Hoy sabemos que puede ir a la Afore y se lo entrega”, mencionó.

Para el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro este tipo de despojos marcará un mal precedente sobre los recursos de los trabajadores.

“En el futuro quedará una mancha que no sabemos si futuros gobiernos con esa idea pueda decir: bueno, en vez de 70 años por qué no 65, por qué no 60, por qué no le cuidamos de una vez el dinero a los trabajadores que están próximos al retiro”, concluyó.

Se estima que sea la próxima semana cuando se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados la reforma para modificar el sistema de pensiones. En caso de aprobarse en los términos que prevé Morena, el gobierno se apropiará de más de 40 mil millones de pesos de los ahorros que se concentran en las cuentas inactivas.