Encuentran a alcaldesa de Morena en rancho del sobrino de Caro Quintero en Veracruz

En un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército y la Marina, la alcaldesa de Colipa, Veracruz, Gabriela Alejandra Ortega Molina de Morena, fue encontrada en un rancho ligado a José Gil Quintero, alias “El Pelo Chino”, sobrino de Rafael Caro Quintero.

Esto generó grandes dudas en la ciudadanía sobre las circunstancias de su presencia en el lugar, mismas que todavía no han sido resueltas.

Operativo en rancho “Los Quintero"; hallan a alcaldesa de Morena

En días pasados, las fuerzas federales ejecutaron una orden de cateo en el rancho “Los Quintero”, ubicado en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. El objetivo principal de la incursión era localizar al empresario Neptalí González López, quien se encuentra desaparecido desde el 18 de julio. Sin embargo, lo que hallaron en el lugar fue a la alcaldesa de Colipa.

La propiedad está ligada a José Gil Quintero, identificado como sobrino de Rafael Caro Quintero y señalado por las autoridades como un generador de violencia en la región. Según los reportes, tanto Gil Quintero como sus escoltas lograron huir antes de la llegada de las fuerzas armadas.

La alcaldesa Ortega Molina, en cambio, no abandonó el lugar, e incluso la edil fue retenida por aproximadamente ocho horas mientras los agentes realizaban la inspección del rancho.

Por su parte, el gobierno de Veracruz, al mando de la morenista Rocío Nahle, defendió a la alcaldesa de Colipa. El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, aseguró que la edil estaba enferma y presentó documentos médicos, aunque en conferencia de prensa se mostró nerviosa, tartamudeó y evitó responder qué hacía en el lugar.

¿Quién es Gil Quintero, sobrino de Caro Quintero?

Gil Quintero también es conocido con el alias de “El Pelo Chino”. Se le ha señalado como un generador de violencia y presunto líder del Cártel de Caborca, organización creada por Rafael Caro Quintero en 2017 y desde antes de la captura de “El Narco de Narcos”, ya se hablaba de dos presuntos cabecillas, siendo uno el sobrino de este.