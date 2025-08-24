¡Activan ficha de búsqueda! Hijo de dirigente del PAN desaparece en Veracruz

“Buenas tardes, si alguien ha visto a mi hijo Daniel Gamboa o tiene información sobre él, favor de comunicarse con nosotros”, con esas palabras, Jesús Gamboa Rodríguez, secretario general del PAN en el municipio de José Azueta, Veracruz, dio a conocer la desaparición de su hijo, Juan Daniel Gamboa Pardo.

Desaparece hijo de panista en Veracruz: Así fue la última vez que se supo de él

El dirigente panista informó que su hijo salió de su domicilio el pasado jueves 21 de agosto alrededor de las 20 horas con dirección a la cabecera municipal. Desde entonces, no ha regresado.

Ante la ausencia de noticias, el padre recurrió a las redes sociales para solicitar apoyo ciudadano en la búsqueda de su hijo, de 31 años de edad, quien al momento de desaparecer conducía una motocicleta.

El secretario general del PAN reiteró su petición a la población para aportar cualquier información que ayude a dar con el paradero de su hijo, al tiempo que dedicó un emotivo mensaje:

“Te lo pido de todo corazón tu que me conoces si sabes algo de mi hijo asmelo saber yo no quiero nada lo único que pido que me lo regresen sano y salvo amig@ no te imaginas el dolor tan grade para nosotros sus padres sin saber nada de el es algo muy difícil ponte la mano en el corazón y ponte en nuestros zapatos dios bendito que tienes el poder de todas las cosas tocales su corazón”, escribió.

Publican ficha de búsqueda de Juan Daniel Gamboa Pardo

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEB) activó una ficha oficial para localizar a Juan Daniel. Según la información difundida, el joven mide 1.75 metros, tiene piel blanca, ojos café claro, cabello castaño ondulado y corto. Como seña particular, el organismo destacó que porta múltiples tatuajes en su cuerpo.

La ficha señala que la fecha de desaparición fue el jueves 21 de agosto en el municipio de José Azueta, ubicado en la región del Papaloapan, al sur del estado.

Solicitamos su colaboración para localizar al C. Juan Daniel Gamboa Pardo, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín. #Isla #Acayucan #SayulaDeAlemán pic.twitter.com/fsz4NLZBhL — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) August 23, 2025

Violencia en José Azueta aumentó en los últimos años

El municipio de José Azueta cuenta con alrededor de 30 mil habitantes distribuidos en 148 localidades. Sin embargo, la región ha estado marcada por la presencia de hechos violentos y la operación de grupos criminales.

De acuerdo con reportes locales, en la zona tiene fuerte presencia la organización delictiva conocida como Los Piña, vinculada a delitos como secuestro, homicidio y extorsión, lo que incrementa la preocupación en torno a la desaparición de Juan Daniel Gamboa.

