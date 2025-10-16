Atentan contra el presidente municipal de Elota; fue interceptado en la maxipista de Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que este 15 de octubre, el presidente municipal de Elota, Richard Millán, fue interceptado por un vehículo armado mientras circulaba por la maxipista Culiacán-Mazatlán.

Según el reporte oficial, los agresores intentaron detenerlo, realizando disparos al aire, pero el alcalde logró evadir el ataque y continuar su camino totalmente ileso.

¿Qué pasó en la maxipista Culiacán-Mazatlán?

El ataque ocurrió alrededor del kilómetro 130, cuando Richard regresaba al municipio tras una visita oficial a Culiacán, según lo que informaron autoridades.

Debido a que el edil viajaba en un auto blindado, y estaba acompañado por su personal de seguridad, ninguna persona resultó herida.

Minutos antes del ataque, el presidente municipal había compartido un video donde mencionaba que ya había salido del palacio de Gobierno, después de gestionar recursos para proyectos de Elota.