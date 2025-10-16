Gemelas de tres años mueren en una alberca en Culiacán, Sinaloa

Mueren gemelas de tres años al oriente de Culiacán, Sinaloa, fueron identificadas como Valentina y Victoria, quienes perdieron la vida tras caer en una alberca ubicada frente a su domicilio, en el sector El Barrio.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, las menores fueron encontradas dentro del cuerpo de agua por personas cercanas al lugar, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades y solicitaron auxilio.

Elementos de emergencia arribaron al sitio y trasladaron a las niñas a la base de la Cruz Roja, sin embargo, al llegar ya no presentaban signos vitales. Pese a los esfuerzos de reanimación, el personal médico confirmó su fallecimiento.

TRAGEDIA EN CULIACÁN: GEMELITAS DE 3 AÑOS PIERDEN LA VIDA AL CAER A UNA ALBERCA#Culiacán, Sinaloa.– Las pequeñas Victoria y Valentina, de apenas 3 años, murieron ahogadas tras caer accidentalmente a la alberca de un campestre.#Sinaloa #Tragedia #Accidente #Gemelas #CruzRoja pic.twitter.com/GRmwkn5Evt — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) October 15, 2025

Autoridades abren investigación por el fallecimiento de gemelas en Culiacán

Tras el trágico hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Agentes investigadores y peritos se presentaron en el sitio para recabar indicios y entrevistar a los testigos, con el objetivo de precisar cómo fue que las menores ingresaron al área de la alberca.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las condiciones en que se encontraba el lugar ni si existían medidas de seguridad que impidieran el acceso de las niñas al agua.

La Fiscalía de Sinaloa continuará las investigaciones para esclarecer las causas exactas del fallecimiento de Valentina y Victoria. No se descarta que en las próximas horas se emita un informe con los resultados preliminares de las diligencias periciales.

