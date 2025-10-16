Muere atropellado José Luis Cortés Trejo, exregidor de Tlalnepantla

Muere exregidor de Tlalnepantla, Estado de México, José Luis Cortés Trejo, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), perdió la vida tras ser atropellado por un camión repartidor.

De acuerdo con los primeros reportes, el exedil —quien gobernó el municipio durante el periodo 2003-2006— cruzaba la Avenida Presidente Juárez con dirección a la zona de Los Arcos cuando un camión de suministros, que realizaba maniobras en reversa, lo impactó accidentalmente.

Elementos de Protección Civil y Tránsito Municipal acudieron de inmediato al sitio del accidente. Al revisar a la víctima, confirmaron que ya no tenía vida. El área fue acordonada por agentes policiales para permitir las diligencias correspondientes y la intervención de los peritos forenses.

El conductor fue detenido; autoridades investigan la muerte del exregidor de Tlalnepantla

Según testigos, José Luis Cortés caminaba por la vialidad al momento en que el camión se echó en reversa sin la debida precaución. Tras el impacto, el conductor fue detenido en el lugar y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se determinará su situación legal.

Las autoridades locales ya iniciaron una carpeta de investigación para establecer las responsabilidades del conductor y esclarecer las circunstancias del accidente.

Reacciones políticas y muestras de condolencia para José Luis Cortés

El fallecimiento del exfuncionario provocó consternación entre vecinos y figuras políticas del Estado de México. Durante la sesión del Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, a propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas, se guardó un minuto de silencio en memoria de José Luis Cortés Trejo.

A propuesta del Dip. Octavio Martínez Vargas, el Pleno de la #LXIILegislaturaEdomex guardó un minuto de silencio en memoria de José Luis Cortés Trejo, exregidor de #Tlalnepantla, quien este mañana perdió la vida a causa de un incidente vial.



El legislador solicitó a la… pic.twitter.com/AzgDegxVDP — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) October 15, 2025

Asimismo, el diputado federal del PT, Emilio Manzanilla Téllez, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su pesar y recordó a Cortés Trejo como “un incansable luchador social, comprometido con las causas del pueblo y con un corazón siempre dispuesto a servir”.

Compañeros de partido también lamentaron su partida, recordando su gestión caracterizada por la cercanía con la comunidad y su vocación de servicio.

Legado de un político cercano a la gente, así recuerdan al exregidor de Tlalnepantla

José Luis Cortés Trejo fue reconocido por su trabajo en beneficio de los habitantes de Tlalnepantla, especialmente en temas de infraestructura y atención ciudadana. Su trayectoria dentro del PRD lo posicionó como una figura respetada en el ámbito político local, donde era conocido como “Lord Demandas” por las denuncias constantes contra varios funcionarios por temas de corrupción.

Su muerte deja un vacío entre quienes lo conocieron y colaboraron con él durante su carrera pública, así como entre los ciudadanos que valoraban su entrega y compromiso.