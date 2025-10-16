Matan a balazos a conductor en Cuernavaca, Morelos; agresores habrían fingido ser repartidores

La violencia volvió a sacudir a Morelos la tarde de este miércoles 15 de octubre, cuando un conductor fue asesinado a balazos mientras circulaba cerca de la Glorieta de la Luna en Cuernavaca.

Minutos más tarde, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de los presuntos atacantes, quienes se habrían hecho pasar por repartidores para perpetrar el crimen, sin levantar sospechas.

Investigan asesinato en Glorieta de la Luna en Cuernavaca

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima fue interceptada alrededor de las 14:00 horas por dos hombres que viajaban en una motocicleta, a escasos metros de la Glorieta de La Luna, una de las zonas más transitadas de la capital morelense.

Los sujetos lo habrían alcanzado cerca de la avenida Cuauhtémoc, y tras emparejarse con el vehículo le dispararon a quemarropa, provocando que perdiera la vida a bordo de su camioneta Toyota gris con placas PZC-551-E.

Cámaras captan a los presuntos responsables del asesinato en Cuernavaca

Minutos después del ataque, medios locales informaron que cámaras de videovigilancia habrían captado a dos hombres a bordo de una motocicleta negra, presuntamente implicados en el homicidio.

Sin embargo, la Fiscalía del Estado no ha confirmado si las imágenes corresponden a los presuntos agresores del conductor, pues hasta el momento, no hay ningún detenido.

Agentes municipales y estatales desplegaron un operativo en las colonias cercanas para intentar dar con su paradero, aunque se desconoce el rumbo que tomaron después de lo ocurrido.

Morelos entre los estados más violentos del país en lo que va del 2025

Este asesinato se suma a una larga lista de crímenes que mantienen a Morelos como uno de los 10 estados con más homicidios dolosos en México.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2025 la entidad ha acumulado 837 asesinatos, cifra que la coloca en el décimo lugar nacional.

Seguido de zonas como Guanajuato, Michoacán, Baja California, Guerrero o Sinaloa. Para julio de este mismo año se contabilizaba:



De enero a julio de 2025 se contabilizaron 650 homicidios dolosos en Morelos.

En julio, la entidad sumó 103 víctimas, el 5.1% del total nacional.

Para septiembre, se reportaron 87 asesinatos en ese mes.

Datos que muestran la crisis de violencia que atraviesa Morelos, a pesar de que autoridades aseguran estar investigado los crímenes ocurridos en la entidad.