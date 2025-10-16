VIDEO: Fiscalía de Baja California fue atacada con drones y explosivos; consulado de EU emite alerta

Un ataque con drones cargados de explosivos improvisados provocó una alarma y el caos en Playas de Tijuana, Baja California, la noche del miércoles 15 de octubre. El blanco directo de la agresión fue la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, donde los artefactos detonaron al impactar los patios de la institución.

Este atentado de escalada criminal provocó daños materiales en seis vehículos, aunque por fortuna, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas. Los dispositivos ‘hechizos’ fueron descritos por la Fiscalía como botellas de plástico con clavos, balines y fragmentos metálicos, los cuales explotaron al impactar los patios de la institución.

Fiscalía Baja California: “Ningún ataque detendrá nuestro compromiso con la justicia”

Durante la rueda de prensa, la titular de la Fiscalía, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó que los artefactos no eran bombas molotov ni disparos de arma de fuego, sino explosivos improvisados que provocaron daños en carrocerías y vidrios de vehículos.

“Estos hechos son una reacción al trabajo firme de la institución, que ha logrado la captura de líderes criminales y la desarticulación de grupos generadores de violencia en Baja California”, aseguró la funcionaria.

Andrade Ramírez enfatizó que la labor de investigación continuará sin interrupciones y que los responsables serán llevados ante la justicia.

El ataque generó confusión en redes sociales, donde inicialmente se mencionaron disparos y personas heridas, motivo por el cual la Fiscalía aclaró que ninguno de sus empleados ni ciudadanos resultó afectado, y que las fotografías del lugar muestran únicamente los daños causados por los fragmentos metálicos.

Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre distintas instancias de seguridad y reiteraron que la Fiscalía se mantiene firme en su misión de combatir delitos de alto impacto, reafirmando que la acción criminal no detendrá sus investigaciones.

Consulado de EU emite alerta tras ataque en Fiscalía de Baja California

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras el ataque con explosivos en las instalaciones de la Fiscalía de Baja California.

Según el comunicado oficial, se confirmó que el incidente ocurrió en la zona de Playas de Tijuana e involucró múltiples explosiones. La alerta busca informar y proteger a los ciudadanos estadounidenses en la región, advirtiendo sobre riesgos potenciales y recomendando mantenerse atentos ante cualquier eventualidad relacionada con este suceso.