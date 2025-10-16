Localizan a hombre en la Central Camionera de Guadalajara después de 2 años desaparecido

Localizan a un hombre que había desaparecido hace más de dos años, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), informó que Ricardo, de 53 años, había sido reportado como desaparecido desde el 3 de enero de 2023 en la colonia Las Conchas, en el municipio de Guadalajara.

El hallazgo se dio en las inmediaciones de la Central Camionera de Guadalajara, donde elementos de la Guardia Nacional identificaron a un hombre cuyas características coincidían con la ficha de búsqueda emitida meses atrás.

De inmediato, los agentes notificaron a personal de la COBUPEJ, quienes acudieron al sitio para verificar su identidad y ofrecer acompañamiento integral, con el fin de asegurar su bienestar y garantizar su resguardo.

COBUPEJ entrega con familiares al hombre desaparecido

Una vez confirmada la identidad de Ricardo, el equipo multidisciplinario de la COBUPEJ implementó acciones para proteger su integridad física y emocional, dado el tiempo que permaneció alejado de su familia.

El protocolo incluyó atención médica y psicológica inicial, además del seguimiento institucional necesario antes de concretar el reencuentro familiar.

Posteriormente, Ricardo fue trasladado al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde finalmente pudo reencontrarse con sus familiares. La reunión marcó el cierre de un largo proceso de búsqueda en el que su familia nunca perdió la esperanza.

La coordinación entre la Comisión y la Guardia Nacional fue clave para la identificación oportuna de Ricardo, lo que demuestra la importancia de la participación ciudadana y la colaboración institucional en estos procesos.

Sin embargo, las autoridades no dieron detalles de qué pasó con este hombre y porque estuvo desaparecido durante dos años.

Jalisco, segundo lugar nacional en desapariciones

De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, con 25,288 casos, desde que se creó este registro. El Estado de México encabeza la lista con 64,427 casos registrados.

De las más de 25 mil personas reportadas en Jalisco, 8,974 han sido localizadas con vida, mientras que 1,584 fueron halladas sin vida.

Estas cifras reflejan la magnitud del reto que enfrentan las autoridades y la urgencia de continuar fortaleciendo las estrategias de búsqueda, atención a víctimas y acompañamiento familiar.